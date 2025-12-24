24일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 1.3원 오른 1484.9원에 개장했다.
원·달러 환율 1.3원 오른 1484.9원 개장
2025년 12월 24일(수)
24일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 1.3원 오른 1484.9원에 개장했다.
