조국, 호남으로 간다…조국혁신당 ‘집중 행보’ 시동

24일부터 광주·전남 순회 일정

참사 추모·시민사회 간담회

정책설명회로 지역 소통 강화

조국 조국혁신당 대표가 오는 24일부터 호남을 찾는다. 조 대표는 광주·전남 주요 현장을 순회하며 지역 현안을 직접 청취하고, 정치개혁과 당의 정책 방향을 설명하는 '호남 집중 주간' 일정을 본격 소화할 예정이다.

조국 조국혁신당 대표.

조국혁신당은 24일부터 대표와 지도부가 참여하는 호남 집중 방문을 진행한다고 23일 밝혔다. 조 대표는 첫날 오후 광주 5·18민주광장에 마련된 광주대표도서관 붕괴 참사 희생자 분향소를 찾아 참배한 뒤, 전일빌딩 1층의 12·29 여객기 참사 1주기 추모 분향소를 방문할 계획이다.

이어 조 대표는 호남 정치개혁과 당의 역할에 대한 성명서를 발표한 광주지역 시민단체 참여자치21 대표단 및 운영위원과 간담회를 열어 지역 시민사회의 의견을 청취한다. 같은 날 저녁에는 담양 메타프로방스 일원에서 열리는 산타축제 개막식에 참석해 지역민들과 만난다.

26일에는 목포 '소년 김대중 공부방'을 방문해 김대중 전 대통령의 생애와 정치철학을 되새긴 뒤, 전남도당에서 현장 최고위원회를 개최한다. 이후 장성미래발전연구소에서 장성군 당원 간담회, 곡성군민회관에서 곡성 정책설명회를 잇따라 열며 지역 당원과 주민들과의 소통을 이어간다. 27일에는 정읍과 부안을 거쳐 고창에서 정책설명회를 진행할 예정이다.

조국혁신당 관계자는 "이번 호남 방문은 지역 현안을 직접 듣고 정책 방향을 공유하기 위한 일정"이라며 "지역민들의 목소리에 귀 기울이며 정치개혁과 지역 발전을 위한 대안을 모색하겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



