[포토] 내란전담재판부 설치법, 국회 본회의 통과…국민의힘 표결 불참

23일 국회에서 열린 본회의에서 12·3 윤석열 비상계엄 등에 대한 전담재판부 설치 및 제보자 보호 등에 관한 특별법안(내란전담재판부 설치법)이 여당 주도로 통과되고 있다.







