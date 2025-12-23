신원근 카카오페이 대표 "카카오, 원화 스테이블코인 생태계 구축기여"

'원화 스테이블코인을 통한 K금융 대전환' 심포지엄 발언

신원근 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 49,400 전일대비 350 등락률 +0.71% 거래량 216,417 전일가 49,050 2025.12.24 15:30 기준 관련기사 카카오페이 소상공인 지원 '오래오래 함께가게', 3년간 소비자 40만명 연결햄버거 254번·택배 1263번 결제…카카오페이, ‘2025 연말 시상식’ 개최[1mm금융톡]핀테크·보험·은행…'러닝금융' 열풍에 빠진 금융권 전 종목 시세 보기 close 대표 겸 카카오그룹 스테이블코인 공동 태스크포스(TF)장이 원화 스테이블코인 생태계 구축에 앞장서겠다고 발언했다.

신원근 카카오페이 대표 겸 카카오그룹 스테이블코인 공동 태스크포스(TF)장이 '원화 스테이블코인을 통한 K금융 대전환' 심포지엄에서 '카카오가 바라보는 넥스트 파이낸스'를 주제로 발표하고 있다. 카카오페이 AD 원본보기 아이콘

신 대표는 23일 한국증권학회 등 7개 학회가 공동 주최한 '원화 스테이블코인을 통한 K금융 대전환' 심포지엄에서 "국내는 물론 해외 다양한 부문의 선도 업체와 원화 스테이블코인 글로벌 생태계 구축에 기여하고자 한다"고 말했다.

신 대표는 ' 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 59,800 전일대비 800 등락률 +1.36% 거래량 1,948,824 전일가 59,000 2025.12.24 15:30 기준 관련기사 삼성전자·테슬라 이어…크리스마스 주식 선물은 '이것''대장주도 다 넘어간다' 뒤숭숭…"네이버·셀트리온 남았다면 진작 '천스닥'"[코스닥 활성화]②자동차 고의사고 다발지역 음성안내 전국 35→100곳 확대 전 종목 시세 보기 close 가 바라보는 넥스트 파이낸스'란 주제 발표에서 이같이 발표했다.

그는 생태계 구축 첫 단계로 시스템 안정성과 사업 성공 가능성을 높일 수 있는 컨소시엄 구축을 꼽았다. 이를 통해 원화 스테이블코인의 초기 활용사례를 만들 것이라고 설명했다.

카카오는 이를 위해 카카오페이, 카카오뱅크 등 계열사와 국내외 은행, 금융사, 핀테크, 엔터테인먼트사, 지역화폐 발급·운영사, 글로벌 서비스 플랫폼 등 다양한 파트너와 손잡을 계획이다.

신 대표는 두 번째 단계로 국내외 활용사례 확장을 제시했다.

신 대표는 카카오페이를 기반으로 법정화폐, 스테이블코인, 암호화폐, 지역화폐 등 다양한 결제와 정산 수단을 담을 수 있는 슈퍼 월렛 구현 아이디어를 꺼냈다.

슈퍼 월렛으로 개인 간 송금, 지역 전통시장 거래 등 여러 분야로 활용사례를 확장한다는 계획이다.

아울러 신 대표는 블록체인 기반으로 중개자 없이 직접 자산을 주고받을 수 있는 월렛 투 월렛 거래 구조로 크로스보더 송금·결제, 기업 간 거래(B2B) 정산이 실시간으로 가능해지면 환전 비용을 최소화할 수 있을 것으로 봤다.

마지막 단계로는 슈퍼 월렛을 중심으로 디지털 인프라, 기반 서비스, 활용사례를 아우르는 풀스택 밸류체인(가치사슬) 구축을 제시했다.

이는 모든 참여자에게 열려 있으면서 규칙과 책임에 기반해 움직이는 금융 네트워크 생태계를 완성한다는 구상이다.

신 대표는 "제도적 기반이 마련되면 국내·외를 아우르는 풀스택 금융을 완성할 것"이라며 "이를 통해 스테이블코인이 가져올 세계 결제망 패러다임 변화를 주도하고 사용자에겐 국경 없는 혁신적 금융 경험을 제공할 것"이라고 했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>