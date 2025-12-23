본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

한일시멘트, 30년간 축구장 300개 규모 숲 가꿔 탄소 저감

이서희기자

입력2025.12.23 13:05

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'산림 탄소흡수원' 인증 획득

한일시멘트가 축구장 300개 규모의 임야에 숲을 가꿔 매년 자동차 550대가 내뿜는 이산화탄소를 상쇄한다.

한일시멘트, 30년간 축구장 300개 규모 숲 가꿔 탄소 저감
AD
원본보기 아이콘

23일 한일시멘트는 최근 산림청이 주관하는 사회공헌형 산림 탄소상쇄사업에 참여해 '산림 탄소흡수원' 인증을 획득했다고 밝혔다. 탄소흡수원이란 산림이나 해양처럼 대기 중의 이산화탄소를 흡수해 탄소중립에 기여하는 영역을 의미한다.


이번 사업을 통해 한일시멘트는 2055년까지 30년 동안 충북 단양군에 보유 중인 축구장 300개 넓이(215ha)의 임야를 산림 탄소흡수원으로 유지·관리한다. 예상되는 연간 탄소흡수량은 1327t으로, 이는 2000cc급 승용차 약 550대가 1년 동안 배출하는 이산화탄소에 해당한다.

지주사 한일홀딩스 관계자는 "이번 산림 탄소상쇄사업 참여는 기후 위기 대응과 탄소중립 실현을 위한 노력의 일환"이라며 "앞으로도 전 계열사가 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 친환경 ESG 경영 활동을 더욱 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…날아오른 환율, 커피 수입 2조원 첫 돌파 "이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'조폭 논란' 조세호, 패션 브랜드 아모프레 문 닫는다…'손절'한 코오롱FnC

"10돈 200만원 더 싸대" 관광·골프치러 가더니 금 사러 우르르

"첫째 1000만원, 셋째는 1억원" 자식농사에 파격 지원 나선 농기계 전문기업

20억 건물 '투자 사기'…최준석 "빚 갚느라 월세살이" 고백

'주사이모와 찰칵' 알려지자…홍진영 "12년 전 사진, 기억조차 없어"

"출근길·점심 커피 다 끊을 판"…고환율에 원두 수입 2조 첫 돌파

KTX 예매 전쟁…무한 '새로고침'

새로운 이슈 보기