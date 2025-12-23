무주군 '건강 큐(QR) 행복 온(ON)' 제작·배부

아이·임산부 건강·감염병 예방 등 정보

전북 무주군이 24일부터 각종 보건사업과 건강정보 등을 함께 담은 '건강 큐(QR)! 행복 온(ON)!' 책자를 배부한다.

23일 군에 따르면 이번 책자는 생애주기별 맞춤형 건강관리를 지원하기 위해 내년도에 보건의료원에서 추진하는 분야별 보건사업을 알기 쉽게 정리한 것이다.

책자는 65세 미만 세대주를 중심으로 전 세대에 배부되며, 65세 이상 어르신들의 공동 열람을 위해 관내 경로당에도 비치할 예정이며 사회복지시설과 장애인·노인종합복지관, 가족센터, 지역자활센터 등 유관 기관에도 비치해 군민 누구나 쉽게 접할 수 있도록 할 계획이다.

또 영유아·청소년·성인·노년기 등 각 시기별로 필요한 건강정보와 예방접종, 만성질환 관리, 신체활동 및 치매예방 프로그램 등 보건의료·건강증진 사업 내용을 한눈에 확인할 수 있도록 구성했다.

특히 ▲아이·임산부 건강 ▲감염병 예방 ▲걷기·금연·절주 등 생활 습관 개선 ▲어르신 건강관리 ▲정신건강 및 자살 예방 ▲보건지소·진료소·병원·약국 현황 등 군민 건강생활에 필요한 유익한 정보를 폭넓게 담았다.

QR코드를 활용해 책 속에 정리된 내용을 세부적으로 안내하고 있으며, 건강정보 영상, 사회관계망서비스(SNS) 등 온라인 콘텐츠와도 연계해 정보 활용도 접근성을 높인 점 등은 획기적인 변화로 주목받고 있다.

이지영 무주군보건의료원 보건행정과장은 "이번에 발간되는 '건강 큐 행복 온' 책자는 디자인과 기능성 모두를 충족시켰다"며 "큰 글씨체와 넓은 행간, 명확한 색상 대비를 적용해 고령층도 쉽게 읽을 수 있도록 제작했고, 복잡한 데이터도 시각적 요소를 활용해 직관적으로 전달할 수 있도록 했다"고 말했다.

이어 "무주의 자연과 지역성을 반영한 디자인으로 친근하고 신뢰감 있는 이미지를 강조한 점도 특징이다"며 "앞으로도 온·오프라인을 연계한 다양한 홍보를 통해 군민 건강증진에 힘쓰겠다"고 덧붙였다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>