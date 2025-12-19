한화엔진, 북유럽 전기추진체 시장 첫 진출…노르웨이 SEAM 인수

노르웨이 전력자동화 시스템 기업 인수

2890억원 규모…전기 추진 포트폴리오 확보

내연기관 넘어 '통합 추진 솔루션 기업' 전환

한화엔진은 19일 노르웨이 전기추진 및 전력·자동화 시스템 전문기업 SEAM의 지분 100%를 인수하는 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 거래는 한화엔진 단독으로 약 20억 노르웨이 크로네(약 2890억원) 규모로 진행됐다.

EAM은 노르웨이에 본사를 둔 전기추진 시스템 통합 전문기업이다. 전기추진 선박에 적용되는 에너지저장장치(ESS)와 모터, 또 그를 제어하는 소프트웨어를 일괄 공급하고 있다. 전기추진 선박 도입이 가장 활발한 노르웨이 시장에서 약 40% 점유율을 확보하고 있다.

한화엔진은 이번 인수를 통해 기존 내연기관 엔진 생산 중심의 사업 구조에 전기추진 시스템을 더해 선박 규모와 운항 특성에 맞춘 추진 솔루션 라인업을 확장할 계획이다. 중·대형 선박에는 이중연료 엔진을, 중·소형 선박에는 전기추진 및 하이브리드 시스템을 적용하는 전략으로, 환경규제 강화에 대응하는 '통합 추진솔루션 제공자'로의 전환을 추진한다.

김종서 한화엔진 대표이사는 "SEAM은 전기추진과 전력·자동화 분야에서 차별화된 시스템을 보유한 기업"이라며 "이번 인수를 통해 한화엔진의 해양 추진 솔루션 범위를 확장하고 미래 친환경 선박 시장 대응을 한층 가속해 나가겠다"고 말했다





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



