[특징주]한화엔진, 지난해 실적 컨센 상회로 주가 상승세

지난해 실적 호조에 힘입은 한화엔진 한화엔진 082740 | 코스피 증권정보 현재가 55,000 전일대비 1,800 등락률 +3.38% 거래량 583,997 전일가 53,200 2026.01.27 10:25 기준 관련기사 [특징주]한화엔진, 증권가 목표가 상향에 4%↑한화엔진, 북유럽 전기추진체 시장 첫 진출…노르웨이 SEAM 인수LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입 전 종목 시세 보기 close 의 주가가 상승세다.

27일 오전 9시25분 기준 한화엔진은 전 거래일 대비 2400원 오른(4.6%) 5만5600원에 거래됐다.

전날 한화엔진은 연결 기준 지난해 영업이익이 1301억원을 기록했다고 공시했다. 이는 전년 대비 81.8% 증가한 수치다. 같은 기간 매출은 1조3711억원으로 14% 늘었으며 순이익도 1738억원으로 119.5% 확대됐다. 한화엔진은 단가 상승에 따른 매출액 증가와 영업이익률 개선 영향으로 이익 규모가 늘었다고 설명했다.

호실적의 원인은 2행정 저속엔진에 있는 것으로 보인다. 강경태·황현정 한국투자증권 연구원은 "2행정 저속엔진 평균판매단가(ASP)가 시장 기대를 큰 폭으로 뛰어넘었다"며 "4분기 인도한 저속엔진 31대의 ASP는 103억원으로 추정하는 데 3분기에 비해 23.1% 상승한 것"이라고 밝혔다.





