본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]한화엔진, 지난해 실적 컨센 상회로 주가 상승세

오규민기자

입력2026.01.27 09:36

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지난해 실적 호조에 힘입은 한화엔진 의 주가가 상승세다.


27일 오전 9시25분 기준 한화엔진은 전 거래일 대비 2400원 오른(4.6%) 5만5600원에 거래됐다.

[특징주]한화엔진, 지난해 실적 컨센 상회로 주가 상승세
AD
원본보기 아이콘

전날 한화엔진은 연결 기준 지난해 영업이익이 1301억원을 기록했다고 공시했다. 이는 전년 대비 81.8% 증가한 수치다. 같은 기간 매출은 1조3711억원으로 14% 늘었으며 순이익도 1738억원으로 119.5% 확대됐다. 한화엔진은 단가 상승에 따른 매출액 증가와 영업이익률 개선 영향으로 이익 규모가 늘었다고 설명했다.

호실적의 원인은 2행정 저속엔진에 있는 것으로 보인다. 강경태·황현정 한국투자증권 연구원은 "2행정 저속엔진 평균판매단가(ASP)가 시장 기대를 큰 폭으로 뛰어넘었다"며 "4분기 인도한 저속엔진 31대의 ASP는 103억원으로 추정하는 데 3분기에 비해 23.1% 상승한 것"이라고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 껑충 뛴 새 노트북 "한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"박세리♥김승수, 결혼 발표"에 "축하해요" 온라인 후끈…알고보니 "낚였네"

美 80대 억만장자, 동안 비결은…"아침에 타월로 '이것' 한다"

이강인의 그녀 박상효, PSG 선수들 커플 모임서 포착

낮엔 구걸, 밤엔 사채업…인도 '부자 거지'의 두 얼굴

37분 매진이 부른 글로벌 파장…멕시코 대통령도 BTS 추가 공연 요청

"또 품절되겠네"…이재용 회장 車 안에서 포착된 음료 화제

서울시 공무원 국외출장 깐깐해진다

새로운 이슈 보기