롯데백화점 분당점 내년 3월 문 닫는다…"주력 점포 강화"

임대인 오피스 리모델링 추진

근무 직원들은 희망 점포로 재배치

롯데백화점이 내년 3월 분당점의 영업을 종료한다.

19일 롯데백화점에 따르면 "임대인이 자산가치 밸류업을 위해 오피스 리모델링을 추진 중"이라며 "충분한 사전 협의를 통해 영업을 종료하기로 했다"고 밝혔다. 임대인은 향후 해당 건물을 오피스와 리테일로 리모델링해 운영할 계획이다.

롯데백화점은 해당 점포에서 근무하는 직원들이 희망하는 인근 점포 등으로 이동할 수 있도록 지원할 예정이다. 아울러 용역 직원들 역시 인근 점포 재배치와 지자체와 협의해 재취업을 지원하는 등 다양한 방안을 강구할 계획이다.

롯데백화점은 '선택과 집중'을 통해 주력 점포 강화에 힘쓰겠다는 방침이다. 현재 본점, 잠실점, 인천점, 노원점 등 핵심 점포의 리뉴얼이 진행 중이며, 특히 본점과 잠실점은 '롯데타운'으로 조성해 한국을 대표하는 점포로 자리매김하겠다는 전략이다.

롯데백화점은 향후에도 리테일 시장 변화에 맞춰 경쟁력을 강화하고, 베트남 하노이 '롯데몰 웨스트레이크' 등 해외 사업도 활발하게 진행해 나갈 예정이다.





