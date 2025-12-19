광주시, 전국 최초 생성형 AI 행정서비스 도입…22일부터 시범 운영

"밤낮 없는 민원 응대"

광주시, AI 챗봇·콜봇 서비스 본격 가동

경기 광주시는 생성형 인공지능(AI) 기술을 활용한 '광주시 AI 행정서비스 구축' 사업을 완료하고 AI 민원 채팅 로봇과 콜봇을 22일부터 시범 운영한다고 19일 밝혔다.

이번 사업은 경기도경제과학진흥원이 주관한 '2025년 경기도 AI 챌린지 프로그램 공모'에 최종 선정돼 경기도 지원금을 확보하면서 추진됐다. 광주시는 지난 5월부터 11월까지 'GeniusGov, 생성형 AI 기반 챗·콜 통합 행정 보조'를 개발해 시 행정 전반에 대한 실증을 진행했다.

사업은 AI 기반 공공서비스 도입을 통해 행정업무 효율성을 높이고 시민 체감도가 높은 서비스를 제공하기 위해 마련됐다. 단순·반복 민원에 대한 자동 응대 체계를 구축해 민원 편익을 높이는 한편, 당직 근무에 AI를 적용하는 실증도 포함됐다. 또한, 경기도 시군의 공개된 감사 사례와 법령, 지침을 학습해 공직자의 업무 적정성을 지원한다.

'AI 민원 채팅 로봇'은 광주시 대표 홈페이지에 탑재돼 시민의 질문을 이해하고 담당 부서를 자동 분류해 채팅 방식으로 답변을 제공한다. 불법주정차 단속, 동물 사체 처리 등 접수 빈도가 높은 민원은 신고부터 담당 부서 전달까지 절차를 자동화해 신속한 처리가 가능하도록 했다. 'AI 민원 콜봇'은 음성 통화 기반 서비스로 야간 및 당직 시간(18:00~다음 날 08:30) 동안 AI 상담사가 민원 전화를 받아 응대한다. 자주 묻는 질문과 민원 편람을 학습했으며 불법주정차 및 동물 사체 처리 신고도 전화로 접수·전달한다.

이와 함께 'AI 감사 검토' 서비스는 공직자가 수행하려는 업무가 감사 기준에 위배되는지를 사전에 점검할 수 있도록 지원하는 기능으로 광주시가 전국 지방자치단체 가운데 최초로 구축했다. 업무 내용을 자연어로 입력하면 관련 법령과 지침, 경기도 31개 시군의 감사 사례를 분석해 위반 여부 판단, 위험도 분석, 유사사례, 개선 절차 등을 제시한다.

AI 행정서비스는 시범운영 기간 동안 실제 민원 응대와 내부 행정에 적용해 답변 정확도와 처리 속도, 사용자 만족도 등을 종합 점검한다. 이후 보완을 거쳐 2026년 2월부터 정식 운영에 들어갈 계획이다.

광주시 관계자는 "시민이 체감할 수 있는 AI 행정서비스의 첫 사례인 만큼 안정적인 운영에 집중하고 AI 도입 분야를 지속 확대해 시민과 인공지능의 혜택을 함께 나누는 행정을 구현해 나가겠다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



