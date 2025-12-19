본문 바로가기
K-OTC시장, 디비엘·우성아이비·케이조선·휘라포토닉스 4개사 신규지정

박형수기자

입력2025.12.19 10:16

금융투자협회는 ㈜디비엘, ㈜우성아이비, ㈜케이조선, ㈜휘라포토닉스 4개사를 19일자로 K-OTC시장에 신규지정하고 오는 23일부터 거래를 시작한다고 19일 밝혔다.


디비엘은 실험동물 및 관련 사육 기자재를 생산·공급하며, 실험동물 관련 노하우를 바탕으로 바이오 시설의 건설 및 컨설팅 서비스를 제공하는 업체다.

우성아이비는 수상레저용 인플래터블 보트와 안전용품을 전문적으로 제조하며, '지중해에 떠 있는 범선'이라는 뜻의 자체 브랜드 ZEBEC을 통해 전 세계 60여개국에 제품을 수출한다.


케이조선은 석유화학제품운반선, 컨테이너선, LNG선, LNG 벙커링선 등 700척 이상의 선박을 성공적으로 건조·인도한 실적이 있는 중형 선박 전문업체다.


휘라포토닉스는 평면광도파회로(PLC) 기반의 광분배기(Optical Splitter)와 파장분할다중화기(AWG) 등 광통신 수동소자를 전문 생산하며, 국내외 초고속 광통신과 데이터센터 구축에 필수적인 핵심 부품을 공급한다.

금융투자협회는 매년 사업보고서를 공시하는 법인 중 재무요건 등 지정요건을 충족하는 기업을 K-OTC시장 거래대상 기업으로 지정하고 있다. 이번 지정으로 K-OTC시장에서 거래 가능한 기업은 총 127개사로 늘었다.


신규기업은 오는 23일부터 증권사 HTS 등을 통해 거래할 수 있다. 첫 거래일에는 주당 순자산가치의 30∼500% 범위에서 거래할 수 있다. 이후 가격제한폭은 전일 가중평균주가의 ±30%이다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

