KB라이프, '웹어워드코리아 2025' 보험분야 대상

KB라이프는 국내 최고 권위의 웹사이트 평가 행사인 '웹어워드코리아 2025'에서 보험분야 대상을 수상했다고 19일 밝혔다.

웹어워드코리아는 한국인터넷전문가협회(KIPFA)가 주관하는 국내 대표 웹 평가 시상식이다. 현재 운영 중인 웹사이트를 대상으로 디자인, 사용자경험(UX)·사용자인터페이스(UI), 콘텐츠, 기술, 서비스, 마케팅 등 18개 항목을 기준으로 평가한다. 약 4000여명의 인터넷 전문가로 구성된 평가위원단이 심사를 진행해 혁신성과 완성도가 뛰어난 웹사이트를 선정한다.

KB라이프는 지난 4월 디지털 플랫폼을 전면 개편해 PC웹과 모바일 웹·어플리케이션 등 다양한 환경에서 일관된 고객 경험을 제공할 수 있도록 플랫폼 구조를 재설계했다. 이를 통해 고객이 보험과 자산을 보다 쉽고 직관적으로 관리할 수 있도록 개선하고 ▲보장분석 ▲연금분석 ▲건강정보 분석 등 종합적인 서비스 기능을 강화했다.

디지털 플랫폼을 통해 'KB요양돌봄컨설팅' 서비스를 제공하며 보험을 넘어 시니어 라이프 케어 영역으로 고객 경험을 확장하고 있다. 이 서비스는 보험사 중 유일하게 제공하는 시니어 맞춤형 컨설팅 서비스로, 요양 진단부터 장기요양보험제도, 요양시설과 재가돌봄 정보 안내까지 시니어 고객과 가족에게 실질적으로 필요한 서비스를 지원한다.

이번 수상은 KB라이프 디지털 플랫폼이 UX, 서비스, 콘텐츠 측면에서 외부 전문가의 객관적 평가를 통해 우수성을 인정받았다는 점에서 의미가 크다. KB라이프는 이를 계기로 플랫폼의 신뢰도와 브랜드 가치를 한층 강화해 나갈 계획이다.

KB라이프 관계자는 "이번 대상 수상은 고객 중심으로 설계한 디지털 플랫폼의 경쟁력을 공식적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 KB라이프는 디지털 혁신을 기반으로 고객의 보험 경험은 물론 시니어 라이프 전반을 아우르는 비금융 서비스까지 지속적으로 고객 경험 중심의 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr



