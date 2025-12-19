KCC글라스, KCGS ESG 평가서 3년 연속 통합 A등급

"지속가능경영 체계 위한 전사 노력 지속"

KCC글라스가 한국ESG기준원(KCGS)이 발표한 '2025년 KCGS ESG 평가 및 등급'에서 3년 연속으로 통합 A 등급을 받았다고 19일 밝혔다.

KCGS는 국내 대표 ESG(환경·사회·지배구조) 평가기관 중 하나로 매년 국내 기업을 대상으로 환경·사회·지배구조 부문의 지속가능경영 수준을 평가해 등급을 부여한다. 이번 평가에서 KCC글라스는 환경, 사회, 지배구조 등 모든 평가 부문에서 고르게 A등급을 받으며 3년 연속으로 통합 A등급을 유지했다.

KCC글라스 본사 전경. KCC글라스 AD 원본보기 아이콘

KCC글라스는 2020년 설립 이후 ESG 경영을 꾸준히 강화해 오고 있다. 탄소 배출 저감을 위해 세계 최고 수준의 단열 성능을 갖춘 초고단열 더블로이 유리 '컬리넌(CULLINAN)'을 출시한 데 이어, 최근에는 복층유리의 에너지 효율은 높이면서도 무게를 크게 줄인 '경량다복층유리 시스템'을 개발했다. 국내 최초로 야생조류의 유리 충돌을 줄일 수 있는 유리 신제품 '세이버즈(SAVERS)'를 선보이는 등 다양한 친환경 제품 개발을 이어가고 있다.

또한 제품 생산 공정에서도 환경 영향을 최소화하기 위해 노력하고 있다. 세계 최초로 유리 용융 시설에 탈질설비(SCR)를 설치한 것을 시작으로 세라믹 촉매필터(CCF), 탈황설비(SDR), 탈진설비(EP) 등 첨단 환경설비를 구축해 운영 중이다. 태양광 및 폐열 발전설비를 통해 신재생에너지 발전을 확대하는 등 대기질 개선에도 기여하고 있다는 설명이다.

이 외에도 KCC글라스는 유엔글로벌콤팩트(UNGC)와 탄소정보공개프로젝트(CDP)에 동참하고 있으며 2023년에는 인권경영정책을 수립하고 매년 인권영향평가도 실시하고 있다. 최근에는 협력사와의 상생을 위한 동반성장 프로그램과 ESG 개선 지원을 확대하는 등 공급망 전반으로 ESG 경영을 확산해 나가고 있다.

KCC글라스 관계자는 "앞으로도 ESG위원회를 중심으로 글로벌 수준의 지속가능경영 체계를 구축하기 위해 전사적인 노력을 이어가겠다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>