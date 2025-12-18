본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

외국인 취업자 110만명 돌파…유학생 신분 72% 급증

세종=김평화기자

입력2025.12.18 17:30

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국내 상주 외국인 169.2만명
2012년 통계 작성 이후 최대

외국인 취업자 고용률 65.5%
200만~300만원 임금이 다수

국내에 머무는 외국인 취업자가 처음으로 110만명을 넘기며 역대 최대 규모를 보였다. 한국 문화에 대한 관심이 커지는 상황에서 정부와 대학 노력이 더해지면서 유학생 신분 취업자가 약 72% 급증했다.


지난 10월 서울 경복궁에서 시민과 외국인들이 이동하는 모습. 연합뉴스

지난 10월 서울 경복궁에서 시민과 외국인들이 이동하는 모습. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

국가데이터처가 18일 발표한 '2025년 이민자 체류 실태 및 고용조사 결과'를 보면 지난 5월 기준 만 15세 이상 국내에 상주하는 외국인은 169만2000명으로 전년 대비 13만2000명(8.4%) 증가했다. 이는 2012년 관련 통계 작성 이후 최대 규모다.

이중 취업자는 110만9000명으로 9만9000명(9.8%) 늘었다. 지난해 처음으로 100만명을 넘긴 데 이어 한 해 만에 110만명대에 진입하며 이 역시 통계 작성 이후 최대치였다. 특히 유학생 신분인 취업자가 2만3000명(71.8%) 급증한 것으로 나타났다.


송준행 데이터처 고용통계과장은 "정부, 지방자치단체, 대학 차원에서 유학생 유치를 위해 많은 정책 노력을 했다"며 "한국 문화에 대한 관심도 많이 늘어난 상태라 (규모가 늘어나는 데 있어) 복합적으로 작용한 것으로 보인다"고 설명했다.


국적별로는 한국계 중국인이 34만1000명으로 가장 많았다. 뒤로는 베트남(14만9000명)과 중국(5만4000명)이 이름을 올렸다. 특히 두 국가는 작년보다 각각 21.3%(2만6000명), 27.8%(1만2000명) 늘어 증가세가 두드러졌다. 연령대는 20·30세대 중심이다.

외국인 취업자가 일하는 산업군을 살펴보면 광·제조업(49만8000명)이 44.9% 비중을 차지했다. 도소매·숙박·음식점업이 22만6000명(20.4%)으로 두 번째로 많았다. 사업·개인·공공서비스업(14만8000명)은 13.4%, 농림어업과 건설업은 각각 9%대였다.


이들의 고용률은 65.5%로 0.8%포인트 상승했다. 경제 활동 참여가 늘면서 실업률(6.4%)도 0.7%포인트 올랐다. 외국인 취업자 중 94.4%(104만7000명)는 임금 근로자로, 이들의 월평균 임금 수준은 200만~300만원 미만이 50.2%(52만6000명)였다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수익…가장 극단적으로 갈렸다 "삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨을 못 쉬어요" 젤리 먹던 손녀…그 순간 '슈퍼우먼'이 나타났다

"20년 젊어 보여, 비결이 뭡니까" 비키니 입고 대회 나간 '할머니 보디빌더'

"절대 버리지 마세요"…약사들은 꼭 챙긴다는 작은 봉지

망가져 반납된 책 펼쳤더니…지퍼백에 돈과 손편지가

제주 놀러간 20대, "차가 없네?" 렌터카로 광란의 드리프트

내부순환로·북부간선도로 지하화… 3.4조 투입 '땅 밑으로'

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

새로운 이슈 보기