[포토] 학부모들과 간담회 발언하는 최교진 장관

최교진 교육부 장관이 18일 서울 종로구 정부서울청사에서 학부모 및 학부모단체가 참석한 가운데 열린 제1차 교육진담 간담회에 참석, 발언하고 있다.







