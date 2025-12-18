강원도, '2025년 지방세정 운영 종합평가 우수 시군 시상식' 개최

강원특별자치도는 도내 18개 시군을 대상으로 지방세정 운영 전반에 대한 평가를 실시하고 18일 도청 본관 소회의실에서 '2025년 지방세정 운영 종합평가 우수 시군 시상식'을 개최해 총 10개 우수 시군을 선정해 포상한다고 밝혔다.

'지방세정 운영 종합평가 우수 시군 시상'은 지방재정 확충을 위해 노력한 시군에 실질적인 인센티브를 제공함으로써 지방세정 발전을 도모하기 위해 매년 시행하는 행사로, 지방세입 징수율을 비롯한 지방세정 분야 전반을 종합적으로 평가해 우수 시군을 선정한다.

평가 결과 최우수에는 원주시와 태백시가, 우수에는 삼척시·동해시·철원군·영월군이, 장려에는 강릉시·속초시·양양군·양구군이 각각 선정됐으며, 상장과 함께 총 2천4백만 원의 시상금이 수여된다.

윤우영 강원특별자치도 행정국장은 "올해는 부동산 경기 침체로 지방세입 기반이 약화되는 어려운 여건 속에서도 묵묵히 최선을 다해 준 시군 세정부서 공무원들께 깊이 감사드린다"며, "내년에도 현장의 노력이 지속될 수 있도록 시상금을 대폭 확대하는 등 적극적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.





