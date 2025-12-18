본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

신한은행, 쏠트래블 체크카드 환율우대·특별금리 내년까지 연장

부애리기자

입력2025.12.18 14:48

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
신한은행, 쏠트래블 체크카드 환율우대·특별금리 내년까지 연장
AD
원본보기 아이콘

신한은행이 '쏠(SOL)트래블 체크카드'의 환율 우대 혜택과 외화예금 특별금리 이벤트를 내년 연말까지 연장한다고 18일 밝혔다.


'신한 SOL트래블 체크카드'는 지난해 2월 출시 이후 고객의 이용이 크게 늘었다. 현재까지 발급 고객 수는 270만명을 넘어섰으며, 국내외 누적 이용 금액도 5조원을 돌파하는 등 성장세를 이어가고 있다.

신한은행은 고객 성원에 대한 감사의 의미로 기존에 제공해 온 전 세계 42종 통화 환율 우대 100% 혜택을 내년 말까지 유지한다. 또 쏠트래블 외화예금 고객을 대상으로 USD, EUR 통화에 대한 특별금리 혜택도 내년 말까지 연장한다. 이날 기준 적용 금리는 ▲USD(연 1.5%) ▲EUR(연 0.75%)이며 해당 금리는 시장 상황에 따라 변동될 수 있다.


신한은행은 쏠트래블 전용 화면을 네이티브 앱 방식으로 구현해 이용 속도와 편의성을 높였으며, 환율 고시 중에도 결제가 가능한 365일 24시간 해외 이용 프로세스를 구축하는 등 서비스 품질을 개선해 왔다.


신한은행 관계자는 "앞으로 환전과 결제, 예금까지 연결되는 글로벌 금융 서비스를 지속해서 고도화해 혜택을 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 '신한 쏠트래블 체크카드'는 ▲전 세계 42종 통화 100% 환율 우대 ▲해외결제 및 현금인출기(ATM) 수수료 면제 ▲국내 4대 편의점 5% 할인 ▲공항 라운지 무료 이용(상·하반기 각 1회) ▲마스터카드 트래블 리워드 서비스(25개국 400여개 가맹점 이용금액 최대 10% 캐시백) 등 혜택을 제공하고 있다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수익…가장 극단적으로 갈렸다 "삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨을 못 쉬어요" 젤리 먹던 손녀…그 순간 '슈퍼우먼'이 나타났다

"20년 젊어 보여, 비결이 뭡니까" 비키니 입고 대회 나간 '할머니 보디빌더'

"절대 버리지 마세요"…약사들은 꼭 챙긴다는 작은 봉지

망가져 반납된 책 펼쳤더니…지퍼백에 돈과 손편지가

제주 놀러간 20대, "차가 없네?" 렌터카로 광란의 드리프트

내부순환로·북부간선도로 지하화… 3.4조 투입 '땅 밑으로'

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

새로운 이슈 보기