YG, K팝 배리어프리 공연 접근성 표준 모델 제시

따뜻한동행과 '유니버설 스테이지' 협약

YG엔터테인먼트는 사회복지법인 따뜻한동행과 함께 K팝 공연의 문화 접근성 확대를 위한 '유니버설 스테이지(Universal Stage)' 프로젝트를 공동 추진하는 업무 협약을 체결했다고 18일 밝혔다.

'유니버설 스테이지'는 장애 유무와 관계없이 누구나 공연을 관람할 수 있는 환경 구축을 목표로 한다. 정보·환경·이동 과정 전반의 접근성 장벽을 해소하고, 장기적으로 공연 접근성 표준 모델을 마련하는 내용이 포함된다.

협약에 따라 YG는 소속 아티스트 공연의 접근성 개선 활동을 추진하고, 타 공연장의 배리어프리 인프라 개선도 지원한다. 공연 문화 전반에 적용 가능한 접근성 기준을 개발해 표준화·매뉴얼화하는 데에도 나선다.

장애 인식 개선을 위한 캠페인도 확대한다. 향후 소속 아티스트 공연에서는 보조기구 대여, 장애 인식 개선 프로그램, 감각조절실 도입 등 다양한 편의 프로그램이 운영될 예정이다. 또 대중 캠페인과 학술대회·포럼 등을 통해 '유니버설 스테이지' 모델을 CSR 사례로 확산한다는 계획이다.

YG는 지난해 지속가능공연보고서를 발간하며 '지속가능공연 7대 원칙'을 공개했다. 온실가스 관리, 공연 접근성 향상, 팬 인게이지먼트, 콘텐츠 영향력 제고, 공연장 안전 관리, 공연장 환경오염 저감, 지속가능 공연 거버넌스 등이 핵심 원칙이다.

이번 협약은 지속 가능 공연 활동의 연장선으로, YG는 ESG 실천을 기반으로 포용적 공연 문화 확산과 지속 가능한 공연 환경 조성에 속도를 낼 계획이다.





