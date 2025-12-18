금감원, 소비자보호 평가…라이나생명·현대카드 '양호', 하나캐피탈·토스뱅크 '미흡'

금감원 '2025년 금융소비자보호 실태평가' 결과 발표

총 29개사 중 2개사 양호, 8개 미흡 평가

금융감독원은 '2025년 금융소비자보호 실태평가' 결과 29개의 평가대상 회사 중에서 2개사는 '양호' 등급을 판정 받았지만 19개사가 '보통' 등급을, 8개사가 '미흡' 등급을 시현했다고 18일 밝혔다.

양호 등급을 받은 라이나생명은 CCO(소비자보호책임자)의 전문성 및 독립성이 양호하고 불완전 판매 조기경보제도 등을 실효성 있게 운영했다는 평가를 받았다. 현대카드 역시 소비자보호 경영 전략을 전사적으로 마련했고, 모집인 완전 판매 모니터링 시스템을 구축해 이상징후 발견 시 교육 및 현장 점검 등 사후 조치를 적절히 수행한 것으로 나타났다.

반면 미흡 등급을 받은 하나캐피탈과 토스뱅크는 민원 등 계량부문과 소비자보호 내부통제체계 및 성과보상체계 운영 등 비계량부문이 전반적으로 부족했다.

롯데카드와 신한은행, 대신증권, 삼성증권, 유안타증권, NH투자증권도 미흡 평가를 받았는데 이들은 종합등급은 보통이었지만 개인정보유출과 주가연계증권(ELS) 관련 대규모 소비자피해 발생 등 등급하향 조정사유에 해당돼 최종 '미흡' 평가를 받았다.

부문별 평가 결과를 보면 29개 회사 중에 28개 사가 내부통제체계와 상품개발, 상품 판매, 사후관리 등 비계량 부문에서 보통 이하 등급을 기록했다. 기본적인 내부통제체계는 갖추고 있지만, 실질적인 내부통제체계 작동 등이 부분적으로 미흡했다는 평가를 받았다. 비계량 부문에서 유일하게 양호 등급을 받은 회사는 현대카드였으며 광주은행, 케이뱅크, 토스뱅크, OK저축은행 등은 미흡 평가를 받았다.

금감원은 평가항목 등급이 미흡인 금융회사에 대해서는 개선계획을 제출받아 이행실적을 점검하고 종합등급이 미흡인 회사에 대해서는 경영진 면담을 실시할 계획이라고 설명했다.





이창환 기자



