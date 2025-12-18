본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

여수광양항만공사, 지역과 함께하는 연말 콘서트 연다

호남취재본부 허선식기자

입력2025.12.18 09:04

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

19~20일 여수세계박람회장 엑스포홀서 진행

여수광양항만공사(YGPA, 사장 직무대행 황학범)는 여수·광양 산단 위기로 침체된 지역사회에 새로운 희망의 메시지를 전달하기 위해 '여수세계박람회장 희망 나눔 연말 콘서트'를 오는 19일부터 20일까지 이틀간 여수세계박람회장 내 엑스포 홀에서 개최한다고 밝혔다.


이번 행사는 지역 산업 위기 극복을 위한 연대와 공감을 문화 콘텐츠로 풀어낸 희망 콘서트 형식으로 진행된다. 방송과 현장 공연을 연계해 현장에 참여한 관객뿐만 아니라 더 많은 시민과 희망의 메시지를 공유할 수 있도록 구성됐다.

희망나눔콘서트 포스터. 여수광양항만공사 제공

희망나눔콘서트 포스터. 여수광양항만공사 제공

AD
원본보기 아이콘

19일에는 여수MBC 라디오의 대표 프로그램 중 하나인 '박성언의 음악 식당'이 보이는 라디오 콘서트로 진행되며, '인생은 아름다워'를 테마로, 일상의 감정과 이야기를 음악으로 풀어내는 무대가 마련되며 싱어송라이터 장들레, 이찬솔 그리고 헤리티지 매스콰이어가 출연해 관객과 가까이 호흡하는 라이브 공연을 선보일 예정이다.

20일에는 MBC 전국 TV 방송 프로그램 '트로트 클라쓰' 공개방송이 열린다. '다 함께 Hi-Five!'를 슬로건으로 나영, 배아현, 미스김, 최윤하, 최홍림&한수영이 출연해 전 세대가 함께 즐길 수 있는 무대를 꾸민다. 이날 공연은 방송 녹화를 겸해 진행되어, 현장의 열기를 전국 시청자들과도 나눌 예정이다.


여수광양항만공사는 이번 행사를 통해 여수세계박람회장을 지역민과 관광객이 함께 찾는 연말 문화·관광의 거점 공간으로 만들고, 향후 지속적인 문화행사 개최를 통해 박람회장 활성화와 지역 공동체 회복에 기여한다는 계획이다.


황학범 사장 직무대행은 "이번 연말 문화행사가 시민들이 한 해를 마무리하며 잠시 일상의 무게를 내려놓고 음악을 통해 서로 공감하고 희망을 갖는 시간이 되길 바란다며, 앞으로도 박람회장이 지역과 함께 숨 쉬는 문화 공간으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.




호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"尹 꼬붕" "참 시끄러워"…한동훈-조국 거친 설전 "尹 꼬붕" "참 시끄러워"…한동훈-조국 거친 설전 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

24조 분의 1 확률 뚫었다…7년 만에 또 20억 복권 당첨된 부부

"제자와 부적절한 관계" 의혹 류중일 전 며느리측, 이혼 소송 사위 집에 '홈캠' 몰래 설치해 기소

'음주 뺑소니' 복역 김호중, 성탄절에 못 나온다…가석방 '부적격'

동전 쓰는 것보다 녹이는 게 이득?…일본 5엔에 무슨 일이

독도가 다케시마?…세계 최대 항공기 추적 앱 오류

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

"생활비 부담" 트럼프 경제 지지도 최저…중간선거 '빨간불'

새로운 이슈 보기