과기부총리 "쿠팡 영업정지, 공정위와 논의 중…국정원과도 협력"

"민관합동조사 우선 마무리…조사 결과로 판단"

정부가 대규모 개인정보 유출 사태를 일으킨 쿠팡에 대해 영업 정지를 논의하고 있다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 17일 진행된 국회 과학기술정보방송통신위원회의 쿠팡 해킹사태 관련 청문회에서 개인정보 유출 사건과 관련한 쿠팡 영업 정지 여부에 대한 논의를 공정거래위원회와 진행하고 있다고 밝혔다.

17일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 쿠팡 침해사고 관련 청문회에 출석한 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 의원들 질의에 답변하고 있다. 연합뉴스

배 부총리는 박정훈 국민의힘 의원이 쿠팡 영업 정지에 관한 논의 결과를 묻자 "주무 기관인 공정거래위원회에 (입장을) 전달했다"면서 이같이 답했다.

다만 그는 "일단 민관 합동 조사를 빨리 마무리 짓고 발표하는 것이 먼저 해결해야 할 일"이라고 전제하며 "공정위도 조사 결과를 갖고 판단할 것"이라고 말했다.

이어 박 의원이 "국민 불안이 높아지고 있다. 영업 정지를 좀 더 적극적으로 논의할 생각이 없나"라고 묻자 "적극적으로 논의하겠다. 공정위와 현장 조사를 나갈 것"이라고 대답했다.

한편, 배 부총리는 "국가정보원이 과기정통부가 민관 합동 조사단 참여를 거부했다고 답변했다"는 박 의원 질문에 대해 "거부한 적 없다"라고 부인했다.

이어 "국정원을 포함한 관계 기관과 협의하는 과정"이라며 "곧 (국정원에) 답을 할 것"이라고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



