인권위, 유시민 '설난영 여사 발언' 진정 각하

변선진기자

입력2025.12.17 16:09

유시민 작가가 지난 대선에서 김문수 당시 국민의힘 대선후보의 배우자 설난영 여사를 두고 한 발언이 성차별이라며 국민의힘이 국가인권위원회에 제기한 진정이 각하된 것으로 확인됐다.


17일 인권위에 따르면 이 진정은 조사 대상이 아니라는 이유로 지난 9일 각하됐다.

인권위는 유 작가의 발언이 인권침해 주체가 국가기관이어야 한다는 기준을 충족하지 않았고, 재화·서비스 등에서 불이익이 발생해야 한다는 차별의 기준 역시 충족하지 않는다고 판단했다.


유 작가는 대선 직전인 지난 5월28일 유튜브 채널 '김어준의 다스뵈이다'에서 "대통령 후보 배우자라는 자리가 설난영씨 인생에서는 갈 수 없는 자리다. 지금 발이 공중에 떠 있다. 그러니까 '제정신이 아니다' 그런 뜻"이라고 발언한 바 있다.


유 작가는 "(김 후보는) 설난영 씨가 생각하기에는 '나하고는 균형이 안 맞을 정도로 대단한 사람'"이라며 "험하게 살다가 국회의원 사모님, 경기도지사 사모님이 됐다. 더더욱 우러러볼 것"이라고도 했다.




변선진 기자 sj@asiae.co.kr
