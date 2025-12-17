한국필립모리스, "내년부터 우체국서 '아이코스' 기기 회수"

우정사업본부·기후에너지환경부·환경재단과 협약

수거된 기기는 재활용 업체 통해 적절하게 처리

한국필립모리스는 기후에너지환경부·우정사업본부·환경재단과 함께 자사의 궐련형 전자담배 기기 아이코스의 우편회수 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

한국필립모리스는 지난 16일 우정사업본부기후에너지환경부환경재단과 '아이코스 기기 우편회수 사업' 업무협약을 체결했다. (왼쪽부터) 김주한 한국필립모리스 대외정책 홍보부문 부사장, 이미경 환경재단 대표, 곽병진 우정사업본부장 직무대리, 안중기 기후에너지환경부 생활폐기물과장.[사진=한국필립모리스] AD 원본보기 아이콘

전국 220개 우체국에 아이코스 기기 회수용 봉투를 비치하고, 소비자는 사용한 기기를 봉투에 넣어 우체국 창구에 접수하거나 가까운 우체통에 넣으면 된다. 수거된 기기는 재활용 업체를 통해 환경 영향을 최소화하는 방향으로 처리된다.

이번 사업은 민관 협력을 바탕으로 추진됐다는 점에서 의미가 있다. 한국필립모리스는 전자담배 기기 회수 시스템 구축 및 운영에 필요한 재정적 투자와 지원을 통해 지속가능한 환경 가치를 창출하고, 환경재단은 시민들이 쉽게 참여할 수 있도록 캠페인 운영을 주도한다.

우정사업본부는 전국 우체국의 물류망을 활용해 회수 과정을 효율적으로 관리하며, 기후에너지환경부는 전자담배 기기의 재활용 활성화를 위한 행정적 지원 및 제도·정책 개선에 힘써 사업의 실행력을 높일 예정이다. 이번 사업은 내년 1월부터 1년간 시범적으로 진행된다.

김주한 한국필립모리스 대외정책 홍보부문 부사장은 "이번 사업은 사용한 전자담배 기기 수거와 재활용을 촉진하기 위해 민관이 처음으로 힘을 합쳐 공동 사업을 추진하는 의미 있는 출발점"이라며 "전자담배 기기 재활용 시스템이 안정적으로 자리 잡기를 바라며, 기업 시민으로서 환경적 책임을 실천하기 위해 앞으로도 다양한 노력을 지속하겠다"고 밝혔다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>