기회가 왔는데 투자금이 부족하다면? 연 5%대 금리로 최대 4배까지

요즘 주식 시장에서 체감하는 가장 큰 어려움은 '기회를 알아도 충분히 못 담는 상황'이다. 변동성은 커졌지만, 투자 규모가 제한되면 결과 역시 제한될 수밖에 없다. 이 때문에 개인투자자들 사이에서는 투자 여력을 넓히는 방법으로 스탁론이 다시 거론되고 있다.

하이스탁론은 22년 연속 업계 1위의 운영 경험을 바탕으로, 자기자본 이상의 투자 규모를 가능하게 하는 구조를 제공하고 있다. 시장이 빠르게 움직일수록 자금 운용의 탄력성이 중요해지는 만큼, 보다 적극적인 대응을 고민하는 투자자들에게 현실적인 대안으로 부각되는 이유다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 하이스탁론, 연 5%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

에임드바이오 에임드바이오 0009K0 | 코스닥 증권정보 현재가 52,400 전일대비 11,900 등락률 -18.51% 거래량 1,356,526 전일가 64,300 2026.03.04 13:32 기준 관련기사 '숫자'로 증명한 K-바이오, 2025년 '돈 버는 바이오텍'의 서막에임드바이오, 상장 첫해 흑자전환…영업익 206억코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세 전 종목 시세 보기 close , 삼표시멘트 삼표시멘트 038500 | 코스닥 증권정보 현재가 13,930 전일대비 3,070 등락률 -18.06% 거래량 6,797,296 전일가 17,000 2026.03.04 13:32 기준 관련기사 상승장에선 자금력이 경쟁력…4배 투자금, 연 5%대 금리로'중대재해처벌법 1호 사고' 정도원 삼표그룹 회장 1심 무죄투자 여력의 차이가 곧 수익의 차이…4배 투자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 close , 위더스제약 위더스제약 330350 | 코스닥 증권정보 현재가 8,340 전일대비 850 등락률 -9.25% 거래량 584,652 전일가 9,190 2026.03.04 13:32 기준 관련기사 [특징주]"탈모는 생존의 문제"…탈모 테마주 강세코스피, 2500선 지키며 마감…"외인과 기관은 팔자"[특징주]위더스제약, 세계최초 탈모치료 지속형 주사제 대량생산…빠른 품목허가 기대 전 종목 시세 보기 close , 대원전선 대원전선 006340 | 코스피 증권정보 현재가 5,170 전일대비 760 등락률 -12.82% 거래량 10,782,303 전일가 5,930 2026.03.04 13:32 기준 관련기사 기회가 왔다면 크게 살려야...연 5%대 금리로 투자금 넉넉하게 마련해볼까상승장에 투자자들 ‘함박웃음’…만약 투자금이 4배였다면?비만·대사질환 신약 트렌드…바이오株, 추가 상승 여력 충분 전 종목 시세 보기 close , 아주IB투자 아주IB투자 027360 | 코스닥 증권정보 현재가 4,595 전일대비 595 등락률 -11.46% 거래량 7,559,481 전일가 5,190 2026.03.04 13:32 기준 관련기사 美 바이오 포트폴리오사 M&A 소식에…아주IB투자 멀티플 9배[특징주]아주IB투자, 투자금 회수 기대감에 30% 급등'스페이스X 투자 효과' 미래에셋벤처·아주IB 급등 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>