경기도, 은닉성 채권 추적 세금 징수로 '대통령상'

이영규기자

입력2025.12.17 07:12

경기도가 행정안전부 주관 '제18회 대한민국 지방재정대상'에서 무기명예금증권 등 은닉성 채권을 끝까지 추적한 체납징수 성과로 대통령상과 시상금(재정 인센티브) 10억원을 받았다. 지난해에 이어 2년 연속 지방재정 최고상인 대통령상을 받았다.


경기도는 '무기명예금증권 등 은닉성 채권 선제 추적 기반 체납징수 모델'을 발표해 세입 증대 분야에서 대통령상을 받았다. 기존에는 체납자가 보유 사실을 숨기면 사실상 징수가 어려웠던 분야였으나, 경기도는 은닉성 채권을 추적·압류·징수까지 연결하는 체계를 구축했다.

경기도는 체납자가 은닉 수단으로 사용하는 무기명예금증권, 잔존 현금, 제3 채무자 채권 등을 추적하기 위해 금융정보 분석, 계약관계 역추적, 제3 채무자 확인 조사, 채권 압류·추심 절차를 결합한 '은닉성 채권 집중 추적체계'를 만들었다.


경기도가 16일 열린 '대한민국 지방재정대상'에서 대통령상을 받았다. 경기도 제공

원본보기 아이콘

이를 토대로 1000만원 이상 지방세 체납자 3만명을 전수조사해 250억원의 채권을 적발하는 등 징수 사각지대에 있던 은닉성 채권 분야에서 실제 징수 성과를 보였다.


김동연 경기도지사는 "숨기면 못 걷는다는 관행을 깨고, 추적부터 압류·추심까지 이어지는 체계를 구축해 실질적인 징수로 성과를 만들었다"며 "앞으로도 체납징수의 사각지대를 끝까지 좁혀 성실한 도민의 납세가 존중받는 조세 질서를 확립하겠다"고 밝혔다.

한편 경기도는 지방재정대상 대통령상에 이어 정부혁신 왕중왕전에서도 대통령상을 받았다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

