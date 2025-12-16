가평군, 조선시대부터 근현대까지 지역 유물 26점 기증받아

가평군, 백자 지석합·옛 열차 승차권 등 역사자료관 소장

경기 가평군은 지난 15일 지역의 소중한 역사와 문화를 담은 유물 26점을 기증받고 기증서 및 감사패 전달식을 개최했다고 16일 밝혔다.

서태원 가평군수가 지난 15일 지역의 소중한 역사와 문화를 담은 유물 26점을 기증받고 기증서 및 감사패 전달식을 개최한 후 현장을 살펴보고 있다. 가평군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번에 기증된 유물은 △남보현씨가 소장하던 남준응·남호원 백자 지석합과 지석, 교지(관직 임명장) 등 11점 △이동철씨 소장 조선시대 완문(증명서) 1점 △임성진씨 소장 비둘기호, 통일호 등 가평 열차 승차권 14점 등 총 26점이다. 이들 유물은 조선시대부터 근현대에 이르는 가평 지역의 역사와 생활상을 보여주는 중요한 자료들이다.

이날 전달식에서 서태원 군수는 "각 가정에서 전해 내려온 유물에는 지역의 역사와 정체성이 고스란히 담겨 있다"며 "이번 기증은 가평의 문화유산을 지키고 후세에 전하는 데 큰 밑거름이 될 것"이라고 감사의 말을 전했다.

기증된 유물들은 향후 2026년 개관을 목표로 조성 중인 가평역사자료관의 주요 소장 자료로 활용돼 군민과 방문객들에게 가평의 역사적 가치와 문화적 깊이를 전달하게 된다.

가평군은 앞으로도 지역 유물의 지속적인 수집과 함께 체계적인 보존·관리 시스템을 구축하고, 역사자료관을 중심으로 한 문화유산 활용 사업을 단계적으로 확대해 나갈 방침이다. 기증 대상 유물은 가평군 거주 주민, 또는 관련 단체 및 개인이 소장하고 있는 유물과 일제강점기에서 현대에 이르는 가평군 관련 다양한 자료이다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>