BNK부산은행, 매축지마을서 ‘연말 사랑의 연탄나눔’

임직원 40여명 참여… 연탄 기부 감소 속 지역 온기 전해

BNK부산은행(은행장 방성빈)은 지난 13일 부산 동구 매축지마을에서 '부산은행 재능기부봉사대 연말 사랑의 연탄나눔' 봉사활동을 펼쳤다.

이 활동은 부산지역 내 연탄을 사용하는 약 500여 가구의 겨울나기를 돕기 위해 마련됐다.

BNK부산은행이 매축지마을서 '연말 사랑의 연탄나눔'을 진행하고 기념촬영하고 있다. BNK부산은행 제공

이날 현장에는 부산은행 재능기부봉사대 소속 임직원 40여명이 참여해 골목 곳곳을 누비며 연탄을 직접 운반하는 등 이웃과 온정을 나눴다.

최근 연탄 기부가 전년 대비 최대 40%까지 감소할 것으로 예상되는 가운데, 부산은행의 이번 봉사활동은 단순한 연말 나눔을 넘어 지역사회에 실질적인 도움을 전했다.

부산은행 재능기부봉사대는 금융교육팀, 플로깅팀, 디지털IT팀, 글로벌팀, 문화예술팀 등 5개 팀으로 구성돼 있으며, 임직원의 자발적인 참여를 바탕으로 지역사회 수요에 맞춘 다양한 사회공헌 활동을 지속하고 있다.

김용규 부산은행 경영전략그룹장은 "추운 겨울 연탄이 필요한 이웃들에게 조금이나마 보탬이 되길 바란다"며 "지역의 필요를 세심히 살피며 일상에서 체감할 수 있는 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.

부산은행 재능기부봉사대는 틴매경TEST 금융교육, 금정산 고당봉 일대 플로깅, 고령층 대상 디지털 기기 사용법 및 보이스피싱 예방교육 등 임직원의 전문성을 살린 봉사활동을 꾸준히 전개하고 있다.





영남취재본부 조충현 기자



