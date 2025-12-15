"208만 명 와도 소비 없다"… 김민수 의원, 부여 관광 전환 촉구



체류형 관광·숙박 확충·미식 콘텐츠·백마강 국가정원 제안



연간 200만 명이 넘는 관광객이 찾는 충남 부여가 지역경제에는 충분한 효과를 내지 못하고 있다는 지적이 제기됐다.

충남도의회 김민수 의원(비례·더불어민주당)은 "부여 관광의 구조적 한계는 낮은 체류율"이라며 관광 정책의 근본적인 전환이 필요하다고 강조했다.

김 의원은 15일 열린 제362회 정례회 제4차 본회의 5분 발언에서 부여 관광의 현주소를 진단하고 체류형 관광 중심의 정책 전환을 촉구했다.

김 의원에 따르면 지난 2024년 충남 인기 관광지 TOP10 가운데 부여의 백제문화단지와 국립부여박물관은 각각 2위와 4위를 기록했으며, 두 관광지의 연간 입장객 수는 208만여 명으로 전체의 27.8%를 차지했다.

하지만 김 의원은 "관광객 수에 비해 숙박과 소비로 이어지는 비율은 현저히 낮다"고 지적한 후 그 원인으로 숙박·콘텐츠·엔터테인먼트 인프라 부족을 꼽았다.

그는 "대부분의 관광객이 당일치기에 그치며, 머물 수 있는 환경이 갖춰져 있지 않다"면서 "우선 가족 단위 관광객을 수용할 수 있는 고품격 숙박시설 확충이 시급하다"고 밝혔다.

특히 "시내권 관광자원과 연계한 호텔과 휴양형 숙박시설 조성이 체류형 관광의 출발점"이라고 강조했다.

그러면서 "백제 역사 서사를 활용한 체류형 관광 프로그램 개발이 필요하다"며 "계절과 날씨에 영향을 받지 않는 역사 기반 관광 루트와 외국인을 대상으로 한 서울부여 1박 2일 프로그램 등을 통해 체류 기간을 늘려야 한다"고 제안했다.

김 의원은 "외국인 관광객의 방한 고려 요인과 만족도 조사에서 식도락 관광이 가장 높은 비중을 차지한다"며 "부여의 로컬푸드와 역사성을 결합한 차별화된 미식 콘텐츠를 관광의 중심으로 키워야 한다"고 주장했다.

또 "국가정원 지정은 역사정원도시 부여의 정체성을 강화하고 관광 활성화와 지역경제 회복을 동시에 견인할 수 있는 상징적 사업"이라고 평가했다.

김 의원은 "관광 정책은 관광객을 유치하는 데서 멈춰서는 안 된다"며 "부여에 머물게 하고 소비하게 만드는 체류형 관광을 통해 지역소멸 위기를 극복해야 한다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



