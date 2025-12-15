배경훈 부총리 "AI 거품 오지 않는다…정보보호는 투자로 인식해야"

과기정통부 송년 기자간담회 개최

민간 협력·AI 코사이언티스트 무게

정부·기업 모두 정보보호 강화해야

"인공지능(AI) 거품은 절대 오지 않습니다. 내년부터 민간과 함께 속도감 있게 성과를 내고, AI로 바이오·양자 등 여러 과학기술 분야를 혁신해 나가겠습니다."

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 15일 세종시에서 열린 송년 기자간담회에서 발언하고 있다. 노경조 기자

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 15일 세종시에서 열린 송년 기자간담회에서 "올해는 예산을 복원하고, 인프라를 다지는 데 집중했다"며 이같이 말했다.

이어 "산업 AI 전환(AX)을 만드는 것이 중요하다고 생각해 범부처 차원에서 시너지를 낼 수 있도록 노력하고 있다"며 "기업과도 협력해 내년부터 성과물을 볼 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

AI 거품론이 언급되는 데 대해서는 "기업 입장에서 대규모로 투자하다 보니 효율성 얘기가 나올 수 있다"면서도 "AI 투자는 전 세계적으로 계속될 것"이라고 했다. 오히려 이런 우려로 인해 기업들이 투자를 주저한 탓에 한국이 AI 시장에서 치고 나가지 못했다는 견해를 밝혔다.

배 부총리는 "정부의 의지와 투자만으로 AI 강국을 만들기 어렵다"며 "그래서 이번에 기업들이 GPU 26만장 확보로 정부에 화답한 것은 굉장히 의미 있다"고 강조했다.

그러면서 "구글이 TPU에 대한 관심을 끌어올렸는데 우리도 레퍼런스를 잘 만들어 해외에 진출하면 전체 산업 AI 생태계가 구축될 것으로 본다"며 "'모두의 AI'를 위해 속도를 내고자 한다. AI를 활용해 변화를 만들기 위한 코사이언티스트구성에 방점을 두고 있다"고 설명했다.

또 "독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트의 경우 내년 1월 1차 평가에서는 글로벌 수준의 90%, 6월에는 거대언어모델(LLM) 추론에서도 경쟁력을 가지려 한다"며 기대감을 내비쳤다.

잇따른 해킹 사고에 '징벌적 과징금'을 부과하기로 한 것과 관련해선 그 목적이 단지 과징금을 걷자는 게 아니라는 점을 분명히 했다. 개인정보보호위원회가 검토 중인 매출액의 최대 10%를 과징금으로 부과하는 특례는 '유출'에 관한 것이고, 과기정통부는 '침해'를 다루기 때문에 중복성은 없다고도 했다.

배 부총리는 "해킹 사고나 정보보호 이슈는 앞으로도 계속 생길 것"이라며 "민간에서 (정보보호를) 투자로 제대로 인식했으면 하는 것"이라고 말했다. 이어 "징벌적 과징금 얘기는 그 정도의 의식을 갖고 추진하자고 경고하는 차원"이라며 "정부도 내년 관련 예산을 17%가량 늘렸다"고 전했다.

한편, 취임 152일을 맞이한 배 부총리는 "부총리 체제에서 부처의 대외 인지도가 달라지고 관심이 더 많아졌다"며 "기대에 부응하기 위한 노력을 이어가겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



