검경 '사실무근' 발표에…백해룡 "마약게이트 사건 공개수사해야" 주장

손선희기자

입력2025.12.13 18:48

서울동부지검 '세관 마약 수사 외압 의혹' 합동수사단에 파견된 백해룡 경정이 13일 "마약게이트 사건을 공개수사 하자"고 주장하고 나섰다.


백해룡 경정. 연합뉴스

백 경정은 이날 자신의 소셜미디어를 통해 "검찰은 여전히 왜곡된 정보로 허위사실을 유포하고 국민을 속이려 든다"며 이같이 적었다. 이 사건을 수사 중인 서울동부지검 검경 합동수사단(합수단)이 지난 9일 '사실무근'이라는 중간 수사 결과를 발표했으나, 백 경정은 수사가 부실했다고 주장하며 반발하는 등 내분이 격화하고 있다.

백 경정은 "2023년 1월경 발생한 마약게이트 사건은 (지난 3년간) 수많은 공방이 있었고 이제 국민들이 모두 알게됐다"며 "그 과정에서 범죄증거는 희미해지고, 대부분의 관련 증거를 인멸해버렸다"고 주장했다. 그러면서 "현재 수사의 밀행성은 실효성이 없다. 마약게이트 사건에 대한 수사 과정을 낱낱이 알아야 하는 것은 국민들의 당연한 알권리가 됐다"고 덧붙였다.


아울러 "국민들은 이 참담한 마약게이트 사건이 그대로 묻힐까 염려한다"며 "더 늦기 전에 (공개수사를 위한) 목소리를 내 달라"고 호소했다.


합수단은 이재명 정부가 출범한 지난 6월 구성돼 백 경정이 제기한 이른바 마약게이트 사건을 수사하고 있다. 그러나 약 반년 동안 이어진 수사에서 의혹을 입증할 증거가 나오지 않아 연루 의혹을 받았던 경찰 간부와 세관 직원 등을 무혐의 처분했다. 합수단은 백 경정이 밀수범들의 허위 진술에 속았다고 보고 있다.

백 경정은 이에 반발해 현장검증 조서 초안 등 수사기록 일부를 공개, 동부지검은 경찰청 감찰과에 백 경정에 대한 조처를 요구하는 공문을 보낸 것으로 알려졌다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
