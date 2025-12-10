본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

화순군 '지역사회복지공동체 어울림 한마당' 성료

호남취재본부 신동호기자

입력2025.12.10 17:15

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

500여명 참석…민·관 협력 강화와 지역 복지 발전 다짐

전남 화순군이 지난 9일 하니움문화스포츠센터 적벽홀에서 '2025 화순군 지역사회복지공동체 어울림 한마당' 행사를 성황리에 마쳤다.


10일 군에 따르면 이날 행사에는 지역사회보장협의체 위원, 복지시설 종사자 등 500여 명이 참석해 민·관 협력 강화와 지역 복지 발전을 다짐했다.

화순군은 지역사회복지 공동체 어울림 한마당 행사가 지난 9일 하니움문화스포츠센터에서 열렸다. 화순군 제공

화순군은 지역사회복지 공동체 어울림 한마당 행사가 지난 9일 하니움문화스포츠센터에서 열렸다. 화순군 제공

AD
원본보기 아이콘

기념식에서는 지역 복지 증진에 기여한 유공자 11명에게 표창이 수여됐으며, 민·관 협력 주체들의 올 한 해 활동을 담은 영상을 함께 시청하며 성과를 돌아보는 뜻깊은 시간이 이어졌다.

'앞서가는 화순 복지, 따뜻한 행복 나눔'을 주제로 한 슬로건 퍼포먼스도 눈길을 끌었다. 퍼포먼스를 통해 지역 복지의 비전과 공동체 정신을 상징적으로 표현하며 현장의 호응을 얻었다.


2부에서는 춘양면과 동복면의 우수사례 발표가 진행됐다. 복지 사각지대 발굴과 민·관 협력을 통해 실질적 변화를 이끈 사례로 소개되며, 참석자들의 공감을 얻었다.


화순미술협회와 연계한 자선 미술품 경매도 진행됐다. 지역 작가들의 작품 5점이 출품됐으며, 수익금은 지역 내 소외계층 지원에 사용될 예정이다. 이번 시도는 지역 문화예술과 복지의 연계를 통한 의미 있는 사례로 평가받고 있다.

구복규 군수는 "복지를 행정의 한 부분이 아닌 군민의 삶과 행복을 위한 핵심 가치로 삼고 있다"며 "민·관이 함께 힘을 모아 따뜻한 공동체를 만들어가자"고 강조했다.


군은 이번 행사를 계기로 지역 복지의 의미를 되새기고, 앞으로도 민·관이 긴밀히 협력해 모두가 체감할 수 있는 따뜻한 복지 공동체 실현에 최선을 다할 방침이다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 드디어" 21조 뭉칫돈 우르르[실전재테크] 여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한국에선 아무데서나 '쑥쑥' 자라는 흔한 풀인데…중국·일본에선 '귀한 몸'

"조진웅 소년범 전력, '일진 무리' 중 한명이 제공했을 가능성"

박나래 '링거 언급 영상' 돌연 비공개…불법 의료 의혹 여파 의식했나?

연말엔 은행서 대출보다 '00 구하기' 전쟁

젤렌스키 "영토 포기 안해…포기할 권리도 없다"

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…21조 뭉칫돈 우르르

"한미 협상은 美에 바친 조공…대미 투자로 원화 약세 고착화"

새로운 이슈 보기