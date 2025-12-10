코스피, 8.55P 내린 4135.00 마감(0.21%↓)
권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
코스피, 8.55P 내린 4135.00 마감(0.21%↓)
2025년 12월 10일(수)
코스피, 8.55P 내린 4135.00 마감(0.21%↓)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 드디어" 21조 뭉칫돈 우르르[실전재테크]
"2040학년도 수능 폐지"…정근식 "현 5학년부터 수능 절대평가, 서·논술형 도입"
박나래 '링거 언급 영상' 돌연 비공개…불법 의료 의혹 여파 의식했나?
"조진웅이 이순신" "우리가 조진웅"…옹호냐 안티냐 '포스터' 논란
"조진웅 소년범 전력, '일진 무리' 중 한명이 제공했을 가능성"
한국에선 아무데서나 '쑥쑥' 자라는 흔한 풀인데…중국·일본에선 '귀한 몸'
"조진웅 소년범 전력, '일진 무리' 중 한명이 제공했을 가능성"
박나래 '링거 언급 영상' 돌연 비공개…불법 의료 의혹 여파 의식했나?
여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…21조 뭉칫돈 우르르