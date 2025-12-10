본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

장성군, 지역 먹거리 지수 평가 '최우수'

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.12.10 14:53

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
전남 장성군청 전경.

전남 장성군청 전경.

AD
원본보기 아이콘

전남 장성군은 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사가 함께 실시한 '2025년 지역 먹거리 지수 평가'에서 가장 높은 'S 등급'을 받았다고 10일 밝혔다.


올해, 농식품부와 유통공사는 농촌·도농복합형, 도시형 시범 2개 분야 228개 지자체를 대상으로 심사를 진행했다. 장성군은 서면 및 현장 평가에서 ▲자치단체장 추진 의지 ▲'먹거리 거버넌스' 운영 ▲지역 먹거리 공급 노력 ▲탄소 감축 정책 지원 등의 항목에서 좋은 평가를 받으며 대상을 수상했다.

올해까지 6년 연속 수상 기록을 이어온 점도 눈길을 끈다. 장성군은 지수 평가가 최초로 시행된 2020년부터 꾸준히 우수 또는 최우수상을 받아 왔다. 대상 수상은 올해가 처음이다.


장성군은 내년부터 '장성 로컬푸드 인증제'를 도입해 먹거리 브랜드를 강화해 나갈 계획이다. 광주 쌍촌동 로컬푸드 직매장 2호점 개장 준비에도 박차를 가한다.


김한종 장성군수는 "2022년 (재) 장성먹거리통합지원센터 출범 이후 지역 농산물 생산·유통·소비 과정의 지속성과 식품 안전성을 꾸준히 강화해 온 것이 장성 최초 대상 수상이라는 결실로 이어졌다"며 "대한민국 대표 먹거리 도시로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 드디어" 21조 뭉칫돈 우르르[실전재테크] 여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한국에선 아무데서나 '쑥쑥' 자라는 흔한 풀인데…중국·일본에선 '귀한 몸'

젤렌스키 "영토 포기 안해…포기할 권리도 없다"

"조진웅 소년범 전력, '일진 무리' 중 한명이 제공했을 가능성"

박나래는 오해 풀렸다 했는데…전 매니저들 "사과도, 합의도 없었다"

"이게 된다고?" 문어에 피아노 건반 줬더니…황당 실험 뜻밖의 결과

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…21조 뭉칫돈 우르르

"한미 협상은 美에 바친 조공…대미 투자로 원화 약세 고착화"

새로운 이슈 보기