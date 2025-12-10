서대문구, 안산에 자연 청정 필터 ‘이끼숲’ 조성

안산 자락길 '쉬나무 쉼터' 일대 425㎡

토사 유실 방지·공기 정화 …이색 휴식 공간

서울 서대문구(구청장 이성헌)가 안산 자락길 쉬나무 쉼터 일대에 425㎡ 규모의 대형 이끼숲을 조성했다.

구는 시비 3억원을 투입해 홍제동 64-16번지 일대에 이끼숲을 만들었다고 10일 밝혔다. 안산 자락길을 찾는 시민들에게 기존 황톳길 외에도 차별화된 경관으로 도심 속 이색 휴식의 장을 제공하기 위해서다.

서대문구 안산(鞍山) 쉬나무 쉼터 일대 ‘이끼숲’에 조성된 일명 ‘곤충마을’. 서대문구 제공. AD 원본보기 아이콘

등산객의 접근성이 뛰어난 이곳은 색다른 녹색 경관을 제공함은 물론 이끼가 토양 표면을 덮고 있어 비바람에 의한 경사지 토양 유실을 막아준다. 또한 습기를 저장해 산불 발생 위험을 낮추고, '자연의 필터'로서 미세먼지 흡착과 이산화탄소 흡수를 통해 공기를 정화하는 등 친환경 공간으로서의 기능을 더한다.

이곳은 쉬나무 군락지 아래쪽으로 음지 환경과 산성 토양이 유지돼 이끼 생육에 최적의 조건을 갖추고 있다. 구는 이러한 특성을 활용해 인공적인 요소를 최소화하고 자연 상태 그대로의 생태 환경을 보존하는 방식으로 이끼숲을 조성했다.

서리이끼와 깃털이끼가 고요하고 신비로운 분위기를 더하고, 산수국, 빈카 마이너, 고비, 꽃무릇 등 20여 종이 넘는 다양한 지피식물 및 관목류가 사계절 다채로운 색감을 선사한다.

구는 이끼 생육 환경을 위한 관수시설(미스트 펌프), 이끼의 생태적 가치를 설명하는 시설 안내판, 야간 이용객을 위한 조명, 곤충서식지인 '곤충마을', 볼거리를 위한 솟대도 설치했다. 특히 관수시설은 건조한 날씨에 습도를 공급해 이끼 생육을 돕고 방문객들에게는 안개 속을 걷는 듯한 느낌을 준다.

이성헌 서대문구청장은 "안산 이끼숲은 잠시 멈춰 서서 자연의 깊이를 느끼며 심신의 치유를 얻을 수 있는 특별한 공간"이라며 "앞으로도 주민들께서 자연과 호흡하며 건강하고 행복한 삶을 누리실 수 있도록 친환경 녹지 공간을 지속해서 확대·관리해 나가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



