광명시, 고향사랑기부 크리스마스 이벤트 개최

10만원 이상 기부시 커피 기프티콘 추첨해 제공

지역 취약계층 위한 복지 사업 재원으로 활용

경기도 광명시는 연말을 맞아 고향사랑기부 확산을 위한 '크리스마스에는 광명시에 기부를' 이벤트를 진행한다.

10일부터 24일까지 진행되는 이벤트에서는 시에 고향사랑기부제를 통해 10만원 이상 기부한 기부자를 대상으로 추첨을 통해 5000원의 커피 기프티콘을 제공한다.

고향사랑기부 참여자가 '고향사랑이(e)음' 온라인 플랫폼 또는 농협은행 창구에서 기부 후 답례품 신청을 완료하면 자동 응모된다.

시는 연말 기부 참여 확대를 위해 오는 31일까지 고향사랑기부 연말 집중 모금 기간도 운영하고 있다.

고향사랑기부제는 자신의 거주지를 제외한 다른 지방자치단체에 연간 최대 2000만원까지 기부할 수 있는 제도다. 기부금은 10만원까지 전액 세액공제, 초과분은 16.5%의 세액공제가 적용된다. 기부금의 30% 한도 내에서 지역특산품 답례품도 받을 수 있다.

시는 ▲광명사랑화폐 ▲한돈 생삼겹·생목살 세트 ▲훕훕베이글 세트 ▲무농약 참송이버섯 ▲쌀쿠키수제강정 ▲커피 드립백 등의 기부 답례품을 운영하고 있다.

기부금은 자립준비청년 주거·교육 지원, 가족돌봄청년·청소년 주거환경 개선, 중장년 1인가구 식비지원 '황금도시락' 등 취약계층을 위한 복지 사업에 쓰이고 있다.

박승원 광명시장은 "고향사랑기부는 지역을 위한 나눔이자 기부자에게 실질적인 혜택을 돌려주는 제도"라며 "연말 집중 모금 기간 많은 분이 따뜻한 마음을 보내주길 바란다"고 말했다.





