"AI 생산성 높인다"…LGD, AX 해커톤 신설

임직원 누구나 참여…AI 아이디어 경진

LG디스플레이가 사내 인공지능(AI) 경진대회를 열고 새로운 프로젝트를 발굴했다. 임직원 누구나 회사의 인공지능 전환(AX)에 관한 아이디어를 낼 수 있도록 한 것이다.

LG디스플레이는 '2025 AX 해커톤'을 열고 시상식을 진행했다고 10일 밝혔다. 해커톤은 LG디스플레이 임직원을 대상으로 AI 기반 아이디어를 도출하고 프로그램을 개발하는 행사다. 83개팀(143명)이 참여해 15개팀이 결선에 올랐으며 총 6주간의 파일럿 개발 과정을 거쳤다.

올해 5월 미국 새너제이 맥에너리 컨벤션센터에서 열린 세계 최대 디스플레이 행사 'SID(국제정보디스플레이학회) 2025'에 마련된 LG디스플레이 부스. LG디스플레이 AD 원본보기 아이콘

대상으로 'AI 기반 건설 고도화 시스템'이 선정됐다. 업무 생산성 및 효율성 극대화라는 주제에 부합하면서 즉시 활용 가능성과 경영 기여도 측면에서 높은 평가를 받았다.

대상을 받은 윤순희 건설구매팀 책임은 "실제 업무 중 '수작업 업무를 AI로 자동화하면 좋겠다'고 느낀 불편함에서 아이디어를 착안했다"며 "해당 시스템을 활용하면 서류 검토 소요 시간도 기존 대비 96% 감소하고, 연간 약 41억원의 비용 절감 효과도 예상된다"고 설명했다.

LG디스플레이는 올해 기존의 해커톤과 AI라는 주제를 결합해 'AX 해커톤'을 신설했다. AX에 대한 인식을 확산하고 그에 친숙한 문화를 조성하기 위해서다. AI를 활용해 업무 생산성을 높이는 방안을 주제로, 별도의 참가 자격 없이 임직원 누구나 참여할 수 있도록 했다. 특히 비개발 직군 직원에게 개발자 직원을 매칭해 개발에 대한 부담을 줄이고 진입 장벽을 낮췄다.

LG디스플레이는 'AX 해커톤'에 출품된 AI 프로젝트를 특허에 등록하고 업무 적용을 추진할 방침이다. 특히 전사적인 확산 등 실제 경영 성과와 연계하는 방안도 검토하고 있다.

이병승 LG디스플레이 AX그룹장은 "실무자의 시각에서 제시한 아이디어와 회사에 이로운 솔루션을 만들고자 하는 동기가 모여 의미 있는 결과물로 이어졌다"며 "창의적인 아이디어와 AI 기술을 결합해 누구나 업무 혁신의 주역이 될 수 있는 AX 문화를 확산하겠다"고 했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>