증시 기대감 내년에도 유효? 미리 담아둘 종목 찾았다면

글로벌 투자기관들이 내년 코스피가 6000선까지 오를 수 있다는 전망을 연이어 제시하며 국내 증시에 대한 기대감이 고조되고 있다. 올해 큰 폭의 상승에도 불구하고 여전히 저평가 구간에 머물러 있다는 평가가 많다.

특히 메모리 공급 부족과 함께 국내 기업들의 이익 추정치가 상향될 가능성이 거론되면서 한국 증시의 실적 기반 성장성에 대한 신뢰도 커지고 있다. 정부의 자본시장 개선 정책과 글로벌 유동성 환경도 우호적으로 작용할 것으로 예상된다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 21년 연속 시장 점유율 1위, 16년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

현대오토에버 현대오토에버 307950 | 코스피 증권정보 현재가 297,000 전일대비 4,500 등락률 -1.49% 거래량 188,653 전일가 301,500 2025.12.10 13:32 기준 관련기사 로봇에 데이터센터까지…현대오토에버 주주 '함박웃음'같은 기회를 더 크게 살리려면? 4배 투자금을 연 4%대 부담없는 금리로"앱개발 대회부터 화이트해커까지"…현대오토에버, 미래 SW 인재 키운다 전 종목 시세 보기 close , 이뮨온시아 이뮨온시아 424870 | 코스닥 증권정보 현재가 11,210 전일대비 80 등락률 +0.72% 거래량 2,486,407 전일가 11,130 2025.12.10 13:32 기준 관련기사 내년이 기대되는 코스닥...바구니에 담아둬야 할 종목은코스닥 1100 간다? 정책·바이오 모멘텀에 투자자 관심 집중소외되었던 제약바이오에 쏠린 눈...연말까지 기대감 유지될까 전 종목 시세 보기 close , 에스피시스템스 에스피시스템스 317830 | 코스닥 증권정보 현재가 12,680 전일대비 420 등락률 -3.21% 거래량 763,140 전일가 13,100 2025.12.10 13:32 기준 관련기사 [클릭 e종목]"에스피시스템스, 현대차그룹 전기차 공장 확대 수혜 기대"에스피시스템스, 동원시스템즈와 67억원 규모 공급계약 체결 CES 앞두고 로봇株 들썩 전 종목 시세 보기 close , 코오롱모빌리티그룹 코오롱모빌리티그룹 450140 | 코스피 증권정보 현재가 9,040 전일대비 1,800 등락률 -16.61% 거래량 9,715,857 전일가 10,840 2025.12.10 13:32 기준 관련기사 넉넉한 투자금으로 수익도 더 크게...4배 투자금을 연 4%대 합리적인 금리로[특징주]코오롱모빌리티그룹, 상장폐지 앞두고 23% 급락[특징주]하루만에 거래 재개된 코오롱모빌리티그룹, 8%대 약세 전 종목 시세 보기 close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 589,000 전일대비 23,000 등락률 +4.06% 거래량 3,070,375 전일가 566,000 2025.12.10 13:32 기준 관련기사 코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 안정적 이익 기반 배당주에 주목할 때...투자금 넉넉하게 준비하려면"심각한 D램 공급부족…삼성전자·SK하이닉스 주가 상승 기폭제" 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>