[특징주]코오롱모빌리티그룹, 상장폐지 앞두고 23% 급락

이승진기자

입력2025.12.10 09:36

코오롱모빌리티그룹 이 10일 20% 넘게 급락하고 있다. 내년 초 상장폐지를 앞두고 투기성 매수세가 잦아들고 있는 것으로 풀이된다.


이날 오전 9시28분 코오롱모빌리티그룹은 전 거래일 대비 2520원(23.25%) 내린 8320원에 거래되고 있다.

[특징주]코오롱모빌리티그룹, 상장폐지 앞두고 23% 급락
코오롱모빌리티그룹은 오는 15일 거래정지, 17일 주식교환을 거쳐 코오롱 의 완전 자회사로 편입할 계획이다. 상장폐지는 내년 1월7일로 예정했다. 주식 교환비율은 코오롱모빌리티그룹 1주당 코오롱 0.0611643주다.

지난 8월 코오롱은 코오롱모빌리티그룹 지분 100%를 인수해 완전 자회사로 편입한다는 계획을 내놨다. 8월 8일부터 9월 8일까지 공개매수를 통해 코오롱모빌리티그룹 보통주 지분 90.37%, 우선주 지분 73.51%를 확보했다.


코오롱모빌리티그룹의 상장폐지가 결정되자 주가는 투기성 매수세가 몰리며 급등했다. 9월 한때 2만2500원까지 오르며 공개매수가인 4000원의 5배 이상 치솟았으며, 이달 8일에도 6% 넘게 올랐다. 하지만 전날 30% 가까이 급락하며 '폭탄 돌리기'가 시작됐다는 분석이다.




이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
