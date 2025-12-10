같은 기회를 더 크게? 4배 투자금을 연 4%대 금리로 부담 없이

개인투자자들 사이에서 주식자금대출인 '스탁론'에 대한 관심이 높아지고 있다. 스탁론은 자기자본 포함 최대 400% 레버리지 투자가 가능한 증권 연계신용 상품으로 기회를 제대로 살리는 투자 고수들 사이에서 많이 알려져 있다.

그러나 과거 대비 높아진 금리와 DSR 규제까지 겹치며 개인 투자자들은 여전히 투자금 융통에 어려움을 겪고 있는 상황이다.

하지만 언제나 방법은 있다. 21년 연속 스탁론 업계 1위를 지키고 있는 하이스탁론이 연 4%대 최저금리 상품은 물론 DSR 미적용 상품까지 함께 출시하며 선택의 폭을 넓힌 것이다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 21년 연속 시장 점유율 1위, 16년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 112,300 전일대비 2,900 등락률 -2.52% 거래량 629,354 전일가 115,200 2025.12.10 11:24 기준 관련기사 고배주로 이동하는 시선...투자금 추가 활용을 고려 중이었다면코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등'외국인·기관 팔자' 코스피 장 초반 약보합…코스닥은 소폭 오름세 전 종목 시세 보기 close , 현대약품 현대약품 004310 | 코스피 증권정보 현재가 6,180 전일대비 780 등락률 -11.21% 거래량 3,589,015 전일가 6,960 2025.12.10 11:24 기준 관련기사 현대약품, 2026 회계연도 시무식 개최 현대약품, 해외 의료 봉사 단체 '소울러브피플'에 의약품 기부 현대약품, 온냉장 겸용 '꿀모과배숙' 출시 전 종목 시세 보기 close , 천일고속 천일고속 000650 | 코스피 증권정보 현재가 347,000 전일대비 33,500 등락률 -8.80% 거래량 89,588 전일가 380,500 2025.12.10 11:24 기준 관련기사 연말 배당 수요 폭발…은행주 중심 고배당 랠리 본격화투자금 부족해도 OK, 연 4%대 금리로 최대 4배까지 활용 가능단기 휘둘림에 흔들리지 말아야...반도체 구조정 성장 흐름 유효 전 종목 시세 보기 close , 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 452,000 전일대비 5,000 등락률 -1.09% 거래량 169,840 전일가 457,000 2025.12.10 11:24 기준 관련기사 코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 외국인 매도에도 코스피 4100대 유지코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등 전 종목 시세 보기 close , NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 245,000 전일대비 3,000 등락률 -1.21% 거래량 362,679 전일가 248,000 2025.12.10 11:24 기준 관련기사 같은 기회를 더 크게 살리려면? 4배 투자금을 연 4%대 부담없는 금리로기회가 왔다면 제대로 잡아야...4배 투자금을 연 4%대 금리로투자금 부족으로 고민 중? 연 4%대 금리로 최대 4배까지 활용 가능 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>