현대약품, 600억 규모 자사주 매각…우호지분과 교환

전체 자사주 18% 중 15% 처분

신풍제약·대화제약·삼일제약 등과 교환

현대약품 현대약품 004310 | 코스피 증권정보 현재가 12,810 전일대비 300 등락률 -2.29% 거래량 1,084,284 전일가 13,110 2026.02.26 15:30 기준 관련기사 현대약품, '미에로사이다 에너지' CU 단독 출시…내달 한 달간 1+1 진행현대약품 아트엠콘서트, '파블로 카잘스 국제 첼로 콩쿠르 우승' 문태국 첼로 리사이틀 개최현대약품 '미에로화이바', 누적 판매 23억병 상회 전 종목 시세 보기 close 이 600억원 규모의 자사주를 처분한다.

현대약품은 보통주 478만654주를 주당 1만2810원에 처분하기로 결정했다고 26일 공시했다. 처분 예정 금액은 총 612억4017만원이다. 이번 처분 물량은 전체 발행주식 3200만주의 약 14.94% 수준이다.

처분은 시간외대량매매 150만주, 장외처분 328만654주 방식으로 이뤄진다. 처분 대상에는 국내외 기관투자자 150만주를 비롯해 신풍제약 230만7929주, 대화제약 84만4493주, 삼일제약 12만8232주가 포함됐다. 회사 측은 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달, 사업적 시너지 창출을 고려해 처분 상대방을 선정했다고 밝혔다.

처분 목적은 천안공장 증설과 제2형 당뇨병 치료제 신약 'HDNO-1605' 임상 자금 확보, 전략적 제휴를 통한 사업 협력 강화다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>