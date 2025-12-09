기아 PV5, 유럽 안전성 평가서 최고 등급 '5스타' 획득

유로 NCAP 신차 안전성 평가

첨단운전자보조시스템, 충돌 안전성서 높은 평가

기아 최초의 전동화 목적기반모빌리티(PBV) PV5가 유럽 신차 안전성 평가에서 최고 등급을 획득하며 글로벌 최고 수준의 안전성을 입증했다.

기아는 PV5 카고 모델이 유럽의 신차 안전성 평가 프로그램인 '유로 NCAP(The European New Car Assessment Programme) 상용 밴 평가'에서 최고 등급인 별 다섯(★★★★★)을 획득했다고 9일 밝혔다.

기아는 EV6(2022년), EV9(2023년), EV3(2025년)에 이어 PV5 카고가 상용 밴 평가에서 최고 등급을 획득함에 따라 유로 NCAP 평가를 받은 모든 승용·상용 전용 전기차 모델이 최고 등급에 이름을 올리게 됐다.

유로 NCAP 경상용 차량 테스트는 지난 2021년부터 시작된 차량 평가 프로그램이다. 유럽에서 판매 중인 경상용차 모델에 대한 안전성 검증 테스트를 실시해오고 있으며 올해부터 별 1~5 등급 시스템을 도입해 결과를 발표하고 있다.

경상용 차량의 평가 항목은 ▲주행 안전성 ▲충돌 방지 ▲충돌 후 보호 시스템과 같이 총 3개 항목으로 구성되며 종합 평가 결과에 따라 등급을 부여한다.

유로 NCAP 측은 PV5 카고에 운전자 모니터링 시스템과 안전 벨트 미착용 경고 시스템이 잘 갖춰져 있고 지능형 속도 제한 보조 기능을 통해 안전한 주행을 지원한다고 평가했다.

또한 전방 충돌방지 보조 시스템의 충돌경고와 긴급제동 제어가 효과적으로 결합돼 전방 차량은 물론 보행자와 자전거 이용자를 정확하게 감지해 충돌 사고를 방지하는 데 도움을 준다고 호평했다.

PV5는 PBV 전용 전동화 플랫폼 'E-GMP.S'를 기반으로 전방 다중골격 구조를 적용해 충돌 안전성을 강화하고, 고전압 배터리가 탑재되는 차체 하부를 중심으로 초고장력강과 핫스탬핑 강판을 적용하는 등 우수한 차체 강성과 내구성을 확보했다. 7개의 에어백 탑재와 함께 다양한 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 탑재해 안전한 주행을 돕는다.

김상대 기아 PBV 비즈니스사업부 부사장은 "이번 PV5 카고의 유로 NCAP 상용 밴 평가 최고 등급 획득으로 입증된 안전성까지 더해 글로벌 경상용차 시장에 혁신을 일으킬 것"이라고 말했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



