본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

의정부교육지원청, 2026학년도 학교 예산편성 전달 연수 진행

이종구기자

입력2025.12.08 21:12

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2026학년도 학교회계 예산편성 기본지침 전달연수 실시

경기도의정부교육지원청(교육장 서권호)는 8일 2026학년도 학교회계 예산편성 기본지침 전달 연수를 의정부교육지원청 본관1층 제1회의실에서 진행했다.

경기도의정부교육지원청(교육장 서권호)이 8일 2026학년도 학교회계 예산편성 기본지침 전달 연수를 의정부교육지원청 본관1층 제1회의실에서 진행하고 있다. 의정부교육지원청 제공

경기도의정부교육지원청(교육장 서권호)이 8일 2026학년도 학교회계 예산편성 기본지침 전달 연수를 의정부교육지원청 본관1층 제1회의실에서 진행하고 있다. 의정부교육지원청 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 연수에는 의정부 관내 학교회계 예산 업무담당자 약 100명이 참여했다.


2026학년도 예산편성 지침 전달 연수에서는 ▲(자율) 학교여건과 특성을 고려한 자율적 예산편성 ▲(균형) 부서별 공정한 재원배분 ▲(미래) 성장과 배움이 있는 학교 교육활동 실천 ▲법령 및 교육부지침 규정 등 학교회계 관련 변경사항 내용 현행화 등이 강조됐다.

서권호 교육장은 "학교회계 및 집행의 자율성, 책무성이 더욱 강화된 만큼 교육공동체의 참여와 수평적 논의를 통한 학교회계 편성·운영이 될 수 있도록 힘써주기를 당부드리며, 교육과정 운영예산 편성·확대를 통한 학교 교육력 확보가 되기를 기대한다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼다수도 호빵도 처음처럼도 빠졌다"…현장 곳곳 빈 매대, 홈플러스 '고사' 위기 "삼다수도 호빵도 처음처럼도 빠졌다"…현장 곳곳 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"유령 대학 출신에 무면허 의혹"…의료계, 박나래 '주사 이모' 수사 촉구

"세상이 미쳐 돌아간다"…배영하며 손에 쥔 '스마트폰'에 발칵

중국인 부부가 낳았는데 '금발에 파란 눈'…1억 2000만 뷰 터졌다

"죗값 치렀다", "사람은 변해"…조진웅 두둔한 정준·류근

전세계 난리 난 '케데헌'이 아니었다…美 구글 검색어 1위는?

벤츠 중저가형 전기차, LG엔솔 배터리로 달린다

"삼다수도 호빵도 처음처럼도 빠졌다"…현장 곳곳 빈 매대, 홈플러스 '고사' 위기

새로운 이슈 보기