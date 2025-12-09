본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기업·CEO

경총, 안전문화혁신대상 시상식 개최…KT·동방 '대상'

전영주기자

입력2025.12.09 11:00

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국경영자총협회(이하 경총)가 9일 서울 프레스센터에서 '제2회 안전문화혁신대상' 시상식을 개최했다. 경총은 중대재해를 효과적으로 예방하는 우수 사업장을 발굴·확산하기 위해 경영계 최초로 지난해 안전문화혁신대상을 제정했다.


이날 시상식에는 손경식 경총 회장을 비롯해 류현철 고용노동부 산업안전보건본부장(차관)과 김동명 한국노총 위원장 등이 함께해 수상기업 대표들을 축하했다.

한국경영자총협회

한국경영자총협회

AD
원본보기 아이콘

올해는 대기업 부문에서 KT가 대상을, HD현대일렉트릭과 CJ ENM이 우수상을 받았다. 중견·중소기업 부문에서는 동방이 대상을, 경창산업이 우수상을 수상하는 등 총 5개 기업이 선정됐다.


대상을 수상한 KT는 경영진의 리더십 아래 국내·외 기준에 맞는 안전보건경영시스템을 구축하고 자체 개발한 안전문화 수준 측정 진단 프로그램을 통해 전사와 협력사에 실질적인 안전문화를 정착시키고 있다. 또 인공지능(AI) 기반 안전관리 시스템(All-in Safety) 운영으로 안전작업 허가와 기상 정보 기반 메시지 발송, 영상 모니터링 등 작업 전 과정의 위험을 실시간 예측하고 대응할 수 있도록 지원한다.


동방은 자체 개발한 현장 맞춤형 안전관리시스템을 도입해 작업계획서, 작업전안전회의(TBM) 일지, 장비 점검 등 필수 안전서류를 모바일 환경에서 손쉽게 작성·관리할 수 있는 전산체계를 구축했다. 매월 전 사업장의 안전·보건 활동과 이행 증빙을 일괄 취합·점검하며 현장의 안전의식도 지속해서 높여가고 있다.

손경식 경총 회장은 "안전 선진화를 이루려면 법률규제 강화나 사후처벌 중심에서 사업장 자율적 산재예방 활동을 통한 안전문화 혁신으로 패러다임이 전환돼야 한다"며 "경총은 수상기업의 우수사례를 산업 전반에 알려 더 많은 기업이 안전문화를 바탕으로 성장할 수 있도록 노력하겠다"라고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대규모 지진 우려 커졌다…사상 처음 '후발 지진 주의' 내린 日 대규모 지진 우려 커졌다…사상 처음 '후발 지진 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

홍준표 "육사 갔으면 내란범, 의대갔으면 시골의사…정치한 죄로 늙어서도 욕 먹어"

"부인이 집에 왔다고?"…10층 아파트 난간에 매달린 내연녀

의사 말 못 믿은 10대, 챗GPT에 물어봤더니 "의사가 틀렸다" 화들짝

"의로운 척하다 퇴장" "대국민 가스라이팅"…조진웅 옹호론에 국힘 의원들 반응

한 달에 두번이나…"이 남자가 엉덩이 만졌다" 외침에 응답한 남성 정체

"수지도 푹 빠졌다"…강추위에 러닝 제치더니 판매액 수십배 급증

4대 금융 인적 쇄신 본격화…자회사 CEO 대거 임기 만료

새로운 이슈 보기