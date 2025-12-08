본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

“필요한 곳에 더 깊게”… 청송군, 130억원 보강 4회 추경예산 8196억원 편성

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.08 13:51

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

얼어붙은 지역경제에 온기를 더하듯, 청송군이 130억원을 추가 투입했다.


경북 청송군(군수 윤경희)은 2025년도 제4회 추가경정 예산안을 제3회 추경 대비 130억원(1.61%) 증가한 8196억원 규모로 편성해 청송군의회에 제출했다.

회계별로는 일반회계가 7620억원으로 151억원(2.02%) 증가했고, 특별회계는 576억원으로 21억원(△3.56%) 감소했다.


이번 추경안은 2025년 마지막 정리 추경으로, 국·도비 보조사업 변경분을 반영하고 연내 집행이 불가능한 사업과 완료 사업의 집행잔액을 삭감하여 재투자하는 등 주요 현안 사업을 차질 없이 마무리하는 데 중점을 두었다.


주요 반영 사업은 ▲산림피해지 위험목 제거사업 74억원 ▲농작물 재해보험료 지원 26억원 ▲산림재해대책비 15억원 ▲3∼4월 과수 저온피해 복구지원 12억원 ▲소규모 시설물 정비사업 9억원 ▲부남면 대전리 용전천 제방 정비사업 8억원 ▲파천면 신기리 신기천 정비사업 8억원 ▲진보 진안지구 도시재생 뉴딜사업 7억원 ▲사부실 경로당 리모델링 공사 4억원 등이다.

청송군 관계자는 "올해는 예기치 못한 재난과 경기 침체로 재정 여건이 어느 때보다 어려웠지만, 2025년을 마무리하는 시점에서 꼭 필요한 사업들을 반영한 만큼 지역경제 활성화에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

청송군청.

청송군청.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'식사 후 입 닦고 손 닦고' 습관처럼 사용했다가 '깜짝'…"신체 접촉 금물" '식사 후 입 닦고 손 닦고' 습관처럼 사용했다가 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"유령 대학 출신에 무면허 의혹"…의료계, 박나래 '주사 이모' 수사 촉구

이이경, 유재석 뺀 '수상 소감'…"동물과 사람 달라" 유재석 미묘한 발언

전세계 난리 난 '케데헌'이 아니었다…美 구글 검색어 1위는?

박나래 "전 매니저와 오해 풀어"…방송활동 중단

생일 케이크 든 장경태 "현타 왔지만, 초심으로 돌아갈 것"

비상계엄 1년 지났지만, 국회 경비체계 개선 입법은 '제자리'

"삼다수도 빠졌다" 식품사 줄줄이 공급중단…홈플러스 '고사' 위기

새로운 이슈 보기