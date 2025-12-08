본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

진안군 '내년 새해농업인 실용교육' 참여자 모집

호남취재본부 백건수기자

입력2025.12.08 11:15

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내달 14일까지 접수…수박·고추 등 10개 과정

전북 진안군이 내달 14일까지 '2026년 새해 농업인 실용 교육' 참여자를 모집한다.


군은 농업 경쟁력 향상과 기후 변화 대응 역량 강화를 위해 총 1,000명 규모, 10개 과정의 집합교육을 편성했다고 8일 밝혔다.

2026새해농업인교육생 모집 포스터. 진안군 제공

2026새해농업인교육생 모집 포스터. 진안군 제공

AD
원본보기 아이콘

주요 과정은 수박, 고추, GAP, 병해충 관리 등 지역육성 및 특화 품목 관련 과정과 필수 인증 과정으로 구성됐으며 내년 1월 20일부터 2월 6일까지(기간 내 10회) 운영할 계획이다.

이번 교육은 사전 수요조사 결과를 반영해 작목별·시기별 현장 요구를 담은 실용 기술 중심으로 설계됐으며 교육 기간 내 다루지 못한 과정은 현장 수요에 따라 품목별 전문교육을 추가로 연중 운영할 예정이다.


교육 신청은 진안군민·농업인·귀농·귀촌 예정자 누구나 가능하며 무료로 진행된다. 접수는 농업기술센터 홈페이지 공지사항의 QR코드 온라인 접수하거나 읍·면 농업인상담소를 방문, 농업기술센터 방문 등으로 진행해 참여할 수 있다.


농업기술센터 관계자는 "최근 기후 변화로 농업 환경이 빠르게 변화하고 있다"며 "새해 농업인 실용 교육이 농업인의 안정적인 영농 설계와 기술 역량 향상에 도움이 되길 바란다"고 말했다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"봉인된 판결문 뜯어냈다"…변호사, 조진웅 보도 기자 고발 "봉인된 판결문 뜯어냈다"…변호사, 조진웅 보도 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"유령 대학 출신에 무면허 의혹"…의료계, 박나래 '주사 이모' 수사 촉구

이이경, 유재석 뺀 '수상 소감'…"동물과 사람 달라" 유재석 미묘한 발언

전세계 난리 난 '케데헌'이 아니었다…美 구글 검색어 1위는?

생일 케이크 든 장경태 "현타 왔지만, 초심으로 돌아갈 것"

트뤼도와 볼 맞대며 '다정샷'…日 방문 케이티 페리, 열애 공식화

"삼다수도 빠졌다" 식품사 줄줄이 공급중단…홈플러스 '고사' 위기

"30년전 잘못 파헤치는 게 알권리인가" 조진웅 첫 보도 기자, 소년법 위반 고발당해

새로운 이슈 보기