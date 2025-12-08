본문 바로가기
경기교통공사, 적극·혁신 경진대회 성과공유회 개최…조직 혁신 동력 강화

이종구기자

입력2025.12.08 09:48

직원 혁신 성과·아이디어 발표로 조직 내 혁신 확산

경기교통공사는 지난 5일 공사 교육장에서 '2025년 적극·혁신 경진대회 성과공유회'를 개최했다. 이번 행사는 직원들이 제출한 다양한 혁신 성과와 아이디어를 공유하고 조직 전반의 혁신 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

경기교통공사가 지난 5일 공사 교육장에서 '2025년 적극·혁신 경진대회 성과공유회'를 개최하고 있다. 경기교통공사 제공

경기교통공사가 지난 5일 공사 교육장에서 '2025년 적극·혁신 경진대회 성과공유회'를 개최하고 있다. 경기교통공사 제공

올해 경진대회는 제도·업무개선, 데이터 기반 혁신, ESG·사회적 가치 실현 등 3개 분야를 대상으로 진행됐으며, 총 31건의 제안이 접수됐다. 공사는 내부 심사를 통해 ▲부서 우수 3팀 ▲부서 장려 3팀 ▲개인 우수 3명 등 총 9건의 우수 제안을 선정했다.


성과공유회에서는 선정된 우수 제안들이 발표되었으며, 실제 업무 현장에서 도출된 개선 성과와 창의적인 혁신 아이디어를 소개했다.

양우석 사장 직무대행(상임이사)은 "직원들의 창의적 시도와 혁신 노력이 공사의 경쟁력을 높이는 핵심 동력"이라며 "앞으로도 자율적인 혁신 활동을 적극 장려해 조직 전반의 혁신역량을 강화하겠다"고 말했다.


경기교통공사는 이번 성과공유회를 계기로 우수 제안의 현장 적용을 확대하고, 실질적 혁신 문화 정착을 위한 다양한 프로그램을 지속적으로 추진할 계획이다.


2020년 설립 이후 똑버스(도내 수요응답형 교통수단), 똑타(MaaS 통합 모빌리티 플랫폼), ITS 고도화, 경기도 공공버스 운영, 시내버스 공공관리제,어린이·청소년 교통비 지원사업 등 다양한 교통서비스를 추진해 온 경기교통공사는 앞으로도 '안전하고 편리한 교통서비스로 도민의 이동권과 행복을 높인다'는 미션 아래 지속 가능한 교통체계 구축을 위해 노력할 예정이다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
