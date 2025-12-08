본문 바로가기
[오늘의신상]'두꺼비 홈술포차 안주'…"진로×노브랜드 협업"

구은모기자

입력2025.12.08 08:47

전국 노브랜드, 이마트 매장, SSG닷컴 등 온·오프라인 판매

하이트진로 는 대표 소주 브랜드 '진로'가 '이마트 노브랜드'와 협업을 통해 '두꺼비 홈술포차' 안주류 5종을 출시한다고 8일 밝혔다.


[오늘의신상]'두꺼비 홈술포차 안주'…"진로×노브랜드 협업"
하이트진로와 노브랜드는 연말 시즌을 맞아 홈술, 홈파티족들을 위해 가성비 안주들을 중심으로 '두꺼비 홈술포차'를 기획했다. 하이트진로는 협업 안주류에 진로의 두꺼비 이미지를 더해 귀여운 디자인으로 구매 욕구를 높였다.

협업 상품은 ▲불오징어스낵 ▲직화무뼈불닭발 ▲당면쏙어묵탕 ▲칼칼포차우동 ▲양파감자전믹스 등 5종이며, 가격은 1000~4000원대로 출시된다. 진로 × 노브랜드 안주류는 전국 250여개 노브랜드 전문점에서 판매되며, 이마트, SSG에서는 11일부터 구매할 수 있다.


하이트진로 관계자는 "연말연시를 맞아 홈술, 홈파티를 즐기는 소비자에게 즐거운 음용 경험을 제공하기 위해 노브랜드와 협업해 가성비 제품들을 선보이게 됐다"며 "대한민국 대표 소주 브랜드 진로는 특색 있는 마케팅을 통해 앞으로도 소비자와 소통에 주력하겠다"고 밝혔다.




구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
