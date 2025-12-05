순창군-대상㈜, 지역소멸 대응·상생발전 '맞손'

"지역경제 활성화·청년 정착 기반 마련"

전북 순창군과 국내 대표 식품기업 대상㈜이 5일 군청 군수실에서 지역상생발전 및 지역소멸 대응을 위해 손을 맞잡았다.

군에 따르면 이번 협약은 지방소멸 위기라는 당면 과제에 대응하고, 민·관이 협력해 지속가능한 지역경제 활성화와 청년 정착 기반 마련을 위한 공동 대응체계를 구축하기 위해 추진됐다.

이날 협약식에는 최영일 군수를 비롯한 군 관계자 3명과, 대상㈜ 김경숙 상무를 포함한 본사 및 순창공장 관계자 4명 등 총 7명이 참석한 가운데 진행됐다. 참석자들은 양 기관의 상호 신뢰를 바탕으로 실질적 협력의 출발을 함께 다짐했다.

협약에 따라 양측은 ▲지역 인재 양성 및 청년 일자리 창출 ▲지역산업 경쟁력 강화와 경제 활성화 ▲정주 여건 개선 및 사회공헌 확대 ▲지방소멸 대응 전략 수립 등 총 4대 분야에서 공동 협력해 나가기로 했다.

군은 관련 정책 및 행정적 지원을 담당하고, 대상㈜은 자사의 기술력과 인프라를 활용해 지역사회에 실질적인 기여가 가능한 사업을 추진할 계획이다. 이를 위해 양 기관은 협약 이행 과정을 정기적으로 점검하고 구체적인 실행 방안을 논의하는 공동협의체도 운영할 예정이다.

또 협약문에 명시된 주요 협력 분야에는 지역 청년 대상의 인턴십 및 현장 실습 기회 제공, 산학 연계 교육 프로그램 운영, 지역 농산물 활용 제품 개발 및 판로 확대, 중소기업 기술 지원, 사회공헌활동 확대 등이 포함돼 있다.

김경숙 대상㈜ 상무는 "순창은 대상의 전통 발효기술이 뿌리내린 지역으로, 앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 상생 모델을 만들겠다"며 "더 나아가 순창장류가 세계적 식품으로 육성돼 나가는 데 선도적 역할을 하겠다"고 말했다.

최영일 군수는 "지방소멸이라는 위기를 극복하기 위해 민간과의 협력이 절실한 시점에, 대상㈜과의 협약은 매우 뜻깊은 출발점이다"며 "앞으로도 지역 일자리 창출, 청년 정착 지원, 농산물 소비 확대 등 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 행정적 노력을 아끼지 않겠다"고 강조했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



