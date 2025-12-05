전주시 '내년 1단계 공공근로사업' 참여자 모집

8일~12일까지 접수…100명 선발

전북 전주시가 오는 8일~12일까지 '2026년 1단계 공공근로사업' 참여자를 모집한다.

5일 시에 따르면 이번 모집 인원은 100명이며 참여 자격은 18세 이상 65세 미만 근로 능력자 중 가구소득이 기준중위 소득 70% 이하면서, 가구 재산이 3억원 이하인 전주시민이다.

시는 참여자의 연령과 가구 재산, 소득, 사업 참여 여부, 실업 기간 등을 종합적으로 고려해 대상자를 선발할 계획이다.

단, 실업급여 수급자, 1세대 2인 이상 참여자, 직전 단계 포함 연속 3단계 참여자, 공무원 가족(배우자 및 자녀) 등은 선발 대상에서 제외된다.

사업 기간은 내년 1월 12일~3월 20일까지이며, ▲공원환경정비사업 ▲한옥마을 가꾸기 사업 ▲도서관 운영사업 등 총 33개 부서의 50개 사업에 배치될 예정이다.

근로조건의 경우 1일 5시간씩 주 25시간을 근무하게 되며, 임금은 2026년도 최저시급 1만320원과 부대 경비 5,000원에 주·월차, 공휴일 유급 수당이 추가로 지급된다.

희망자는 전주시 누리집에서 내려받은 신청서 또는 각 동 주민센터에 비치된 신청서를 작성해 구비서류와 함께 주소지 동 주민센터에서 신청하면 된다.

김혜숙 시 일자리정책과장은 "공공근로사업 참여자들의 노고에 깊은 감사의 말씀을 드린다"며 "앞으로도 함께 협력해 보다 나은 지역사회를 만들어 나가길 기대한다"고 말했다.





