데브시스터즈 '쿠키런: 킹덤' 美 유튜브 트렌딩 토픽 톱10 선정

노경조기자

입력2025.12.05 10:46

시계아이콘00분 36초 소요
"쿠키런 IP의 활발한 팬덤 생태계 주효"

데브시스터즈는 '쿠키런: 킹덤'이 유튜브가 발간하는 '2025년 글로벌 컬처 & 트렌드 리포트'에서 미국 지역 트렌딩 토픽 톱 10에 선정됐다고 5일 밝혔다. '쿠키런: 킹덤'은 스튜디오킹덤에서 개발한 모바일 역할수행게임(RPG)이다.


'쿠키런: 킹덤'. 데브시스터즈

'쿠키런: 킹덤'. 데브시스터즈

유튜브는 글로벌 컬처 & 트렌드 리포트를 통해 매년 전 세계 각국에서 한 해 동안 가장 주목받은 트렌딩 토픽, 최다 구독 크리에이터, 인기 음악 등을 종합 분석해 발표하고 있다.

올해 미국 지역 유튜브 트렌딩 토픽 10위권은 '오징어게임', '케이팝 데몬 헌터스', '쿠키런: 킹덤', '캣츠아이' 등 K-컬처를 기반으로 한 지식재산권(IP)이 휩쓸었다.


'쿠키런: 킹덤'과 함께 선정된 게임에는 로블록스 기반 이용자생성콘텐츠(UGC) 게임 '닌텐도 스위치 2'도 있다. 데브시스터즈 관계자는 "로블록스와 닌텐도 스위치2가 글로벌 플랫폼인 점을 고려하면 '쿠키런: 킹덤'은 미국에서 서비스되는 수많은 게임을 제치고 당당히 순위에 진입한 것"이라고 말했다.


이 같은 성과를 낸 데에는 쿠키런 IP의 활발한 팬덤 생태계가 주효했다는 분석이다. 쿠키런은 올해 미국을 중심으로 글로벌 팬덤 기반을 지속 확장하며, 최근 전 세계 누적 이용자 수 3억명을 돌파했다. IP 매출도 10억달러(한화 약 1조5000억원)를 넘어섰다. 지난 1년간 상위 매출 국가는 미국, 한국, 대만, 영국, 캐나다 순으로 나타났다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
